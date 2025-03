Il neologismo 'paesofia' entra nel Dizionario Treccani

La Treccani ha ufficialmente riconosciuto il neologismo 'paesofia', sostantivo femminile con il significato di "paese, piccolo centro abitato caratterizzato da ritmi quotidiani distesi, come dimensione consona al pensiero filosofico e alla riflessione". Il neologismo è stato inserito nell'aggiornamento 2025 del Dizionario Treccani e lessicografi dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana hanno attribuito il conio a Gianluca Galotta, docente di filosofia e storia a Roma, autore del libro "Paesofia. Filosofia e viaggi nei piccoli paesi" (La Scuola di Pitagora Editrice, 2021).

La 'paesofia' coniata da Galotta rappresenta l'incontro tra il paesaggio e la filosofia, dove il viaggio stesso diventa un'opportunità di introspezione e riscoperta dei piccoli borghi che rischiano l'estinzione. Un ritorno all'origine delle cose, un invito a riscoprire l’umanità senza perdersi nel caos e nel disordine delle grandi realtà urbane

La Treccani riconosce che Galotta con il suo "Paesofia" si propone di dare una sistematizzazione e, non da ultimo, un nome a questa tendenza del nostro tempo. In quest'opera l'autore individua nei piccoli borghi i luoghi ideali per avviare un percorso interiore; un percorso non turbato dall'eccitazione perenne a cui è sottoposto l'abitante della città. Galotta riprende così le suggestioni del sociologo tedesco Georg Simmel sull'uomo metropolitano, obbligato a un atteggiamento distaccato e indifferente per resistere alla sovrastimolazione sensoriale imposta dalle grandi concentrazioni urbane. "Paesofia" va oltre questa premessa: seppur in forma divulgativa, il libro si occupa del rapporto tra spazio, tempo e filosofia. Rapporto che Galotta affronta con la delicatezza di chi ha tra le mani oggetti preziosi e fragili quali sono i piccoli paesi, convinto che solo nei paesi possono nascere filosofia e spiritualità.