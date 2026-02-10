Ilaria Rita Bianconi racconta il bullismo in 'La storia di Clarissa'

L'autrice: "Spero che il viaggio di Clarissa aiuti tante ragazze a trovare il coraggio di credere in sé stesse e capire che non si è mai sole nel chiedere aiuto"

Una vicenda attuale che coinvolge un numero sempre più consistente di giovani. Un romanzo toccante destinato in particolare ai giovani lettori che affronta un tema scottante, quello del bullismo. E' 'La storia di Clarissa', il libro di Ilaria Rita Bianconi arrivato alla sua seconda edizione disponibile in esclusiva su Amazon in tre versioni: l’edizione in copertina rigida illustrata, il formato cartaceo e l’e-book. Il libro racconta la storia di Clarissa, una ragazza costretta ad affrontare, oltre al difficile periodo adolescenziale, anche problemi familiari e di bullismo. Presa di mira dai suoi compagni di classe, Clarissa deve trovare la forza in sé stessa e la fiducia negli altri, per trovare il suo posto nel mondo. Una storia attuale, dove la sua vita s’intreccia con quella di altri ragazzi e ragazze, coetanei e non, con momenti di vita familiare, sociale e scolastica.

“Vedere 'La storia di Clarissa' finalmente disponibile è un’emozione immensa. Attraverso le sue vicende, ho voluto dar voce a tutte quelle ragazze che, proprio come lei, lottano ogni giorno contro il bullismo e il senso di solitudine. Spero che il viaggio di Clarissa possa essere d'ispirazione per trovare il coraggio di credere in sé stesse e per capire che non si è mai sole nel chiedere aiuto”, afferma l’autrice Ilaria Rita Bianconi. La versione in audiolibro, invece, sarà pubblicata sulla piattaforma StreetLib e nei migliori store online. Vedrà l'alternarsi delle voci narranti di Giulia Segreti e Barone Mark Kheel.

Nata nel 1986 a Cagli (Pesaro-Urbino), Ilaria Rita Bianconi vive a Rimini ed è mamma a tempo pieno di una bimba. Ama scrivere poesie, di cui ha pubblicato due raccolte: 'Frammento' e 'Frammento 2'. Nel 2024 ha pubblicato il racconto horror per ragazzi 'La voce del bosco'. 'La storia di Clarissa' è stato il suo primo romanzo. L'opera ha ottenuto la candidatura a Casa Sanremo Writers 2026 con questa nuova edizione revisionata e illustrata.