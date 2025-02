In 'Music Diary' 100 dischi tra i più significativi dal 2020 a oggi

Un viaggio 'sentimentale' tra alcuni degli album più significativi usciti tra il 2020 e il 2024. Da tenere sul comodino e sfogliare prima di addormentarsi o leggere e rileggere alla ricerca di quell'opera che faccia al caso proprio. Più che un libro musicale 'Music Diary - 100 dischi per gli anni 20', edito e distribuito da Arcana e scritto da Alessio Belli e Claudio Lancia, è un diario personale di venti schede all’anno per cinque anni, che analizza, sotto la lente emozionale degli autori, ciascuno degli album presi in considerazione, in un racconto che intreccia musica e vita. Non necessariamente dischi 'perfetti' ma quelli che sono riusciti a far breccia negli autori, offrendo loro spunti validi da condividere con i lettori.

"Dopo due monografie-saggio su Till Lindemann e Marilyn Manson, cercavo la via giusta per trattare aspetti del giornalismo musicale che negli ultimi anni ho un po' trascurato (e i motivi li trovate nel libro) ovvero le recensioni, le classifiche - dice Alessio Belli -. La soluzione è stata, in primis, la collaborazione con Claudio. Di seguito, la scelta di trattare questi argomenti nella maniera più personale possibile. Diaristica, appunto. Senza tralasciare il 'dovere giornalistico'. Infatti il lettore qui troverà dei dischi, a nostro parere, ma non solo, bellissimi, da scoprire o magari riascoltare".

'Music Diary' non è dunque una classifica, una graduatoria o un’opera analitica che aspira al completismo. I due autori intendono qui raccontare parte degli ascolti musicali accumulati nella prima metà degli anni Venti. L’opera è articolata come un diario personale, un racconto durante il quale si alternano emozioni, impressioni, generi musicali, volti nuovi e nomi storici. Belli e Lancia hanno selezionato cento album fra i più significativi del periodo analizzato, osservando un ordine di apparizione strettamente cronologico. Non si tratta dei dischi più belli pubblicati durante la prima metà degli anni Venti del nuovo millennio, né di quelli che hanno avuto più successo o sono risultati i più premiati, bensì quelli che secondo gli autori hanno saputo sintetizzare al meglio quanto di importante è accaduto nel mondo musicale fra il 2020 e il 2024.

L’unica regola che gli autori hanno seguito è stata di selezionare ogni artista una volta soltanto. Ciascun album è stato quindi inquadrato nel proprio contesto di riferimento, imbastendo una narrazione che ha lo scopo di raccontare la scena di appartenenza, lo stile dei musicisti, le ragioni sentimentali. Ne esce un quadro non certo esaustivo ma sufficientemente rappresentativo di quanto accaduto nel mondo della musica durante il quinquennio analizzato.