'La comunicazione politica nell'era dell'Ai', in uscita libro di Riccardo Piroddi

"La comunicazione politica nell’era delle nuove tecnologie e dell’AI". E' il nuovo libro di Riccardo Piroddi (con prefazione di Raffaele Lauro, edito da Eurilink University Press). L'opera percorre l’evoluzione della comunicazione politica alla luce delle trasformazioni digitali e dell’avvento dell’Intelligenza Artificiale. "In un contesto in cui la politica si confronta sempre più con i nuovi media e con strumenti tecnologici innovativi, questo volume -spiega all'Adnkronos l'autore - rappresenta un punto di riferimento essenziale per studiosi, professionisti della comunicazione e cittadini interessati a comprendere il nuovo ecosistema informativo".

Attraverso un’analisi approfondita e rigorosa, Piroddi esamina le varie tappe della comunicazione politica, evidenziando come i social media, il web e l’Ai abbiano ridefinito strategie, linguaggi e dinamiche di interazione tra leader politici ed elettori. Il libro si articola in undici capitoli, affrontando tematiche cruciali quali l’evoluzione della comunicazione politica dalle origini all’era digitale, il ruolo dei media tradizionali e dei nuovi media nella formazione dell’opinione pubblica, l’impatto delle fake news e della disinformazione sulle campagne elettorali, le strategie di comunicazione basate sulla micro-targetizzazione e sull’analisi dei big data e il ruolo dell’Ai nella personalizzazione del messaggio politico.

"Il volume si distingue altresì per la capacità di collegare teoria e pratica, presentando casi di studio e analisi di campagne politiche recenti - aggiunge Riccardo Piroddi - Ho scritto questo libro specialmente per quanti non sono tecnici o professionisti della comunicazione politica, con l’intento di mostrare loro come funzioni oggi tale comunicazione e quali siano le strategie adottate dai leader politici e dai loro staff in un’era che, grazie alla tecnologia, muta costantemente approcci e pratiche dei media comunicativi, permettendo, così, di sviluppare una comprensione più consapevole delle dinamiche politiche e comunicative del nostro tempo". Riccardo Piroddi (classe 1977), giornalista, saggista e blogger, è stato assistente parlamentare al Senato della Repubblica (XVI Legislatura). È adjunct professor in History of political thought presso la European School of Economics di Roma. È book editor di Eurilink University Press. Collabora con testate multimediali e cartacee e pubblica articoli su riviste specializzate (filosofia, politica, letteratura). Autore e conduttore radiofonico, ha scritto e condotto vari programmi a carattere divulgativo.