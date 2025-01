La strega di Salvator Rosa esposta nella Sala Bianca di Palazzo Pitti

Il sulfureo capolavoro dell'arte esoterica "La Strega" del pittore Salvator Rosa (1615-1673) è entrato a far parte della collezione degli Uffizi: vero e proprio manifesto della pittura barocca, è ora al centro di una speciale esposizione nella Sala Bianca di Palazzo Pitti che sarà aperta domani, sabato 11 gennaio. Il dipinto è stato recentemente acquistato dalle Gallerie degli Uffizi per circa 450mila euro, che lo hanno riportato in Italia dall'estero, dove si trovava da molti anni. Nei prossimi mesi i visitatori della reggia granducale potranno ammirare il monumentale dipinto, dopodichè verrà permanentemente esposto nelle sale dei maestri della pittura del Seicento agli Uffizi, dove farà compagnia, tra gli altri, a capolavori di Caravaggio quali Medusa, Sacrificio di Isacco e Bacco, e alla Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi.

"Il prezioso ingresso in collezione della 'Strega' di Salvator Rosa ci permette di accrescere qualitativamente il nucleo collezionistico della pittura seicentesca del museo con un autore che, napoletano di nascita e formazione, si muove tra Roma e Firenze caratterizzando in modo originalissimo l'arte italiana ed europea della metà del secolo", ha commentato il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verde. Il museo annovera un cospicuo numero di dipinti di Salvator Rosa, soprattutto paesaggi e scene di genere, ma - a parte le "Tentazioni di Sant'Antonio" - il tema magico e stregonesco, che viene sviluppato dal pittore proprio a Firenze, risultava finora assente. "Adesso, grazie all'arrivo della 'Strega', possiamo dire di aver colmato in modo più che soddisfacente tale lacuna - ha spiegato Verde - Con questo capolavoro, un autentico manifesto teorico della pittura barocca, gli Uffizi si dotano dunque di un'altra potente icona, restituendo all'Italia un capolavoro altrimenti destinato all''esilio".

Al centro dell'imponente dipinto, la maga malvagia compare inginocchiata; il suo corpo è sgraziato, cadente e il pittore vi infierisce quasi ossessivamente, accentuandone i segni del tempo e mescolando i tratti femminili con caratteristiche più androgine. Il viso è stravolto: la vecchia sbarra gli occhi pieni di rabbia, impreca e brandisce un ramo in fiamme nella mano sinistra, ostentando nell'altra un contenitore di forma sferica dal quale spunta una figura diabolica, simbolo delle forze infernali evocate con i suoi malefici. Sparsi in terra, vari oggetti, ciascuno dei quali ha un oscuro significato nel contesto del macabro evento: una brocca di vetro, delle monete, uno specchio, pezzi di ossa, un teschio e, in primo piano, squillante sul fondo bruno, un foglio bianco recante simboli esoterici insieme all'inconfondibile monogramma dell'artista: 'SR'.

Il dettaglio più sinistro e raccapricciante della composizione è però il bambino avvolto in un panno, nella penombra in secondo piano, alle spalle della fattucchiera. Si tratta di un bimbo morto, in riferimento alla leggenda secondo la quale le streghe utilizzavano il sangue infantile per preparare le loro pozioni magiche.

Il soggetto stregonesco ricorre nella produzione di Salvator Rosa e appartiene tipicamente agli anni del soggiorno fiorentino, nei quali va collocata cronologicamente anche questa tela. Dal 1640 infatti, Rosa era stipendiato dal cardinale Giovan Carlo de' Medici e lo fu fino al 1648. Proprio la frequentazione della corte medicea, dell'ambiente raffinatissimo delle accademie e degli eruditi fiorentini, fortemente interessati ai temi esoterici, filosofici, ermetici e applicati allo studio dei testi filosofici antichi (come il Corpus Hermeticum, giunto a Firenze fin dalla seconda metà del XV secolo, tradotto da Marsilio Ficino e pubblicato in prima stampa nel 1470), contribuirono in modo decisivo a orientare le scelte di Rosa verso le rappresentazioni di carattere negromantico di questo periodo, come le "Streghe e gli incantesimi" (oggi alla National Gallery di Londra), "La Strega" dei Musei Capitolini di Roma (colta in atteggiamento meditativo, contrariamente a quella degli Uffizi), la "Menzogna" e le "Tentazioni di Sant'Antonio", entrambe accolte nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.

Con questi dipinti, "La Strega" condivide la pittura densa e macchiata e l'insistenza sul dettaglio grottesco, forzato fino all’inverosimile e alla deformazione. Nella scelta iconografica, Rosa richiama la tradizione dei pittori nordici di Cinque e Seicento, da Dürer a Baldung Grien a Jacques de Gheyn. Al tema della magia il pittore dedicò poi anche alcuni componimenti letterari, tra i quali un'ode intitolata proprio "La Strega" (1646), incentrata sul tema della maledizione lanciata da una strega contro un uomo che non ha ricambiato il suo amore, testo che peraltro contiene non pochi elementi in comune con il dipinto appena comprato dal museo fiorentino.

