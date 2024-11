Lewis Carroll, 80.000 dollari per la fotografia di Alice

Una fotografia scattata dallo scrittore inglese Lewis Carroll (1832-1898), colorata a mano, che ritrae la bambina Alice Liddell, sua musa e fonte di ispirazione per "Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie", sarà messa in vendita dalla casa d'aste americana Freeman's - Hindman giovedì 5 dicembre a New York con una "stima prudenziale" compresa tra 50.000 e 80.000 dollari. Carroll (vero nome Charles Lutwidge Dodgson) scattò la foto a Liddell, 8 anni, nel giardino del decanato della Christ Church dell'Università di Oxford nel luglio 1860. Solo due anni dopo scrisse il famoso libro.

Andrà all'asta anche il registro autografo di Carrol del 1889 che elenca i destinatari delle copie di presentazione di "The Nursery Alice", una versione della storia per bambini sotto i cinque anni. Si tratta di 18 pagine manoscritte con l'inchiostro viola, solo in recto, che elencano 121 nomi e indirizzi. I simboli indicano se il destinatario ha avuto una copia in "P. in C." (Pictures with C.), "spedita con il colore" o "in C." (Pictures with Color), "spedita da Londra o"spedita da Oxford". Tra i molti nomi elencati, diversi sono di parenti di Carroll, tra cui le sorelle e le nipoti.

La voce n. 34 elenca "Mrs. Hargreaves", che era Alice Liddell, all'epoca poco più che trentenne e sposata con il giocatore di cricket Reginald Hargreaves, da cui ebbe tre figli. Carroll le inviò due copie del libro con dedica, entrambe conservate nella Berol Collection della Fales Library della New York University. Ci sono anche copie per l'illustratore John Tenniel, per la poetessa Christina Rossetti (n. 68) e per il reverendo Robinson Duckworth (n. 33), ispiratore di Duck in "Alice nel Paese delle Meraviglie". Il materiale di Carroll che va all'asta apparteneva a Justin G. Schiller, commerciante e collezionista di libri.