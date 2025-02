'Libri 5 euro al chilo', a Roma l'offerta per gli amanti della lettura

Libri a peso per gli amanti della lettura e della cultura. Nella Capitale un'iniziativa (9 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30) che non lascerà indifferenti chi desidera acquistare volumi senza eccedere nella spesa con un retrogusto vintage. Ogni seconda domenica del mese a Roma, presso la Libreria Eli (Viale Somalia 50/a), sarà possibile acquistare un chilo di libri al prezzo di 5 euro (negli altri giorni 10 euro al chilo). Volumi introvabili, curiosità di narrativa, poesia, saggistica, teatro, storia, arte e cinema.

"Le opere arrivano soprattutto da privati - spiega all'Adnkronos Marcello Ciccaglione, librario di lunghissimo corso- che amano i libri e non vogliono disfarsene del tutto, in questo modo li mettono a disposizione della comunità. Libri ereditati, case troppo piccole per accogliere librerie ormai troppo grandi. Sono numerosi i motivi per cui le persone 'abbandonano' i loro libri. Mettiamo a disposizione i nostri spazi - aggiunge - anche perché spesso le biblioteche pubbliche o scolastiche non sono in grado di accogliere nuovi altri volumi".

"Sono soprattutto i più giovani, studenti universitari che usufruiscono di questa opportunità - prosegue Ciccaglione -. Acquistano libri di narrativa e saggistica, tutto viene doverosamente catalogato, abbiamo in repertorio circa 10mila titoli, per permettere una selezione più articolata". E per gli amanti della lettura un'altra occasione da non perdere, presso la Libreria Eli. La possibilità di acquistare 2 chili di libri a 10 euro, raccolti in sacchi di juta suddivisi per approfondimenti tematici, narrativa italiana e straniera, gialli, poesia, con titoli e autori a sorpresa.