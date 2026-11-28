Elena ha quindici anni e le fragilità tipiche dell’adolescenza. Si sente come uno di quei fiori tipici del Giappone, la Diphylleia, che al contatto con la pioggia diventa trasparente. E a complicare le cose ci si mette anche il trasferimento per il lavoro del padre, una nuova scuola da frequentare e una vita da reinventare per riuscire a riaffermare la propria esistenza. Per far questo, essenziale si rivela il ‘dojo’, la palestra di arti marziali in cui Elena capita quasi per caso. E sul tatami si svela una nuova, salvifica consapevolezza: che cadere non significa fallire, che si può trasformare la fragilità in equilibrio. E’ la trama di ‘La ragazza del dojo. Come pioggia sul tatami’ di Sara Rossi (Dfg Lab editore), presentato questa mattina al Liceo ‘Ignazio Vian’ di Bracciano (Roma). Insieme a professori ed alunni è intervenuta la vicepreside Cristina Carosi, in rappresentanza della dirigente scolastica Lucia Lolli.

La presentazione del volume di Sara Rossi, svoltasi nella biblioteca dell’istituto scolastico di Bracciano, si è ben presto trasformata in un dibattito sui grandi temi che riguardano l’adolescenza nell’era digitale, dalla pervasività della tecnologia nella vita quotidiana alla necessità di coltivare relazioni sociali e interessi culturali sia pure in un’epoca che tende all’appiattimento e all’omologazione. Professori e alunni hanno tratto spunto dal libro di Rossi (primo di una saga che proseguirà in altre opere) per discutere di questi temi, con una convinzione comune: che nella vita si possono avere battute d’arresto ma il fallimento non è mai definitivo e che l’esperienza, anche quella negativa, aiuta a rialzarsi e a ripartire. Sapendo di valere e di non essere ‘trasparente’. Proprio la lezione di Elena, la ragazza del dojo.