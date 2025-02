Libri, 'Sipario siciliano' di Giuseppe Cerasa il 26 febbraio al Maxxi di Roma

"Storie di donne, passioni, segreti, mafia ed eroi senza gloria". È il sottotitolo di “Sipario Siciliano”, libro con il quale Giuseppe Cerasa propone una sequenza di ricordi molto spesso inediti, parte di un patrimonio di emozioni che attraversano quasi 70 anni di vicende italiane, tra mondi che si illuminano e certezze che si spengono.

Il libro, pubblicato da Aragno e disponibile in libreria e sui principali store online come Amazon e Ibs, sarà presentato il 26 febbraio al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. All'evento, che avrà inizio alle ore 18, con l'autore parteciperanno la conduttrice del Tg5 Costanza Calabrese, lo scrittore Marco Lodoli, l'avvocato Ernesto Maria Ruffini e la vice direttrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini. Ad introdurre sarà Emanuela Bruni, consigliera reggente della Fondazione MAXXI, mentre l'attrice Ester Pantano leggerà brani del libro.

Il racconto di Cerasa si snoda attraverso amori, passioni, riti irrinunciabili, violenze inaudite, diritti calpestati, bagliori rivoluzionari, storie letterarie non sempre scritte eppure raccontate con forza e lirismo. Nelle pagine di Cerasa si alternano speranze e violenze, vita e morte, luce e lutto, come del resto la storia della Sicilia ha insegnato in questi anni, ispirando e anticipando spesso scenari che si sono imposti a cavallo di due secoli nel mondo. E che qui vengono raccontati, capovolgendo l’angolo di partenza, illuminando le piccole cose, come un romanzo intimo. Vicende che intrecciano la vita professionale dell'autore, cresciuto nella redazione de 'L'Ora' di Palermo, prima della lunga esperienza a Repubblica, quotidiano del quale ha diretto la Cronaca di Roma per un ventennio. Oggi è direttore delle Guide di Repubblica, progetto che compie proprio nel 2025 i suoi primi vent'anni.