'Libri sotto l'ombrellone', il consiglio di Dacia Maraini

Un romanzo storico su Cristina di Svezia, la regina che guidò il suo Paese dal 1632 - ma con pieni poteri solo dal 1642 - fino all'abdicazione avvenuta nel 1654. E' il suggerimento di lettura che Dacia Maraini dà a chi partirà per le vacanze nelle prossime settimane. Il libro scritto da Annarosa Mattei intitolato 'La regina che amava la libertà' (Salani) "è molto bello. E' un romanzo storico - dice all'AdnKronos la scrittrice - che racconta la Roma del Seicento. Lo consiglio a chi ama e si interessa della città". Il romanzo racconta, tra l'altro, la scelta di Cristina che preferì rinunciare alla corona e trasferirsi a Roma. "Cristina di Svezia - dice ancora Maraini - non amava la Svezia, venne in Italia e, da luterana che era, si convertì diventando cattolica. Ha vissuto a Roma e ha creato un centro culturale molto interessante. Nel volume Mattei si sofferma, tra l'altro, sul rapporto con il Papa e con i grandi pittori".

Il libro che l'autrice de 'La lunga vita di Marianna Ucria' ha sul comodino è il saggio 'Gli italiani e la soluzione finale' (Longanesi) del saggista Christian Jennings. "E' un libro interessante perché, secondo me, molti giovani non sanno nulla del fascismo, sono ignoranti. Nel saggio si spiegano molte cose con l'occhio di uno straniero che ha una grande e approfondita conoscenza dell'Italia", chiosa Maraini.