'Libri sotto l'ombrellone', il consiglio di Sandro Veronesi

Suggerisco 'You like it darker' di Stephen King, la conferma di un talento che merita una riconsiderazione critica'

Un consiglio che potrebbe apparire "scontato" ma che riguarda un autore che "merita una riconsiderazione critica". Il suggerimento di lettura che Sandro Veronesi consegna a chi partirà nelle prossime settimane per le vacanze coincide con il libro che ha tra le mani in questi giorni. "Può sembrare un consiglio scontato - dice all'AdnKronos l'autore de 'Il Colibrì' con cui ha vinto il premio Strega nel 2020 - ma forse non lo è. Si tratta di 'You like it darker' di Stephen King pubblicato da Sperling & Kupfer. Il sottotitolo in italiano è 'Salto nel buio'".

E' un libro, prosegue Veronesi, che "contiene dodici racconti, alcuni dei quali sono veri e propri romanzi brevi. Stando alla postfazione i più lunghi, quelli più belli, sono inediti. E'un librone, però è la conferma di un talento. Secondo me Stephen King merita una riconsiderazione critica: sul piano del successo popolare non ha eguali. Ma forse, proprio per questo, certi suoi libri sono stati sottovalutati dalla critica. Qui ci sono alcuni picchi di grande letteratura, il libro mi sta piacendo molto. Ma non come un passatempo. E' un testo sul quale mi trovo a sottolineare molte frasi e ad evidenziare molte parti perché ne contiene alcune magistrali".

"Nessuno ha bisogno di consigliare Stephen King, vende già di suo. E' uno scrittore che va da sé. Però - osserva Veronesi - io mi sento di dire che, in questo libro, è ancora in grande spolvero, in grande forma". E' un volume che "rappresenta una lettura non solo appassionante ma anche molto importante sulla natura umana e sul rapporto con il soprannaturale o e con la fede. Una fede, però, che King non limita a quella in Dio. C'è un racconto, che è il più bello di tutti, in cui il tema è la capacità di credere alla verità anche quando è incongrua e irrazionale. Questo è un tema che ricorre anche in altri racconti. Un argomento molto alto che l'autore declina in maniera avvincente", conclude Veronesi.