'Libri sotto l'ombrellone', il consiglio di Stefania Auci

Storie di donne alla ricerca "del loro posto nel mondo" e un saggio per comprendere il modo in cui viene manipolata l'opinione pubblica. Questi i consigli di lettura di Stefania Auci, l'autrice della saga dei Florio che con 'I leoni di Sicilia' e 'L'inverno dei leoni' ha riscosso un grande successo rimanendo in vetta alla classifica dei libri più venduti per molte settimane. "Consiglio - dice Auci all'AdnKronos - due libri: il primo è un romanzo pubblicato da Mercurio Books intitolato 'Maeve' firmato dalla scrittrice CJ Leede; l'altro invece è 'L'imprevedibile destino di Emily Fox-Seton' di Frances Hodgson Burnett pubblicato Astoria edizioni. Sono le storie di due donne in latitudini, contesti ed epoche diversissime che provano a trovare il loro posto nel mondo. 'Maeve' è ambientato nella contemporaneità mentre il secondo libro è ambientato a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento inglese".

Il libro che Auci invece sta leggendo in questi giorni è invece un "saggio di storia che si chiama 'Campagne di guerra' (Prospero Editore) di Giuseppe Mazza. E' molto affascinante soprattutto per capire le dinamiche sulla pubblicità e sulla manipolazione dell'opinione pubblica. E' molto attuale. Questo saggio, peraltro, è di una lettura molto scorrevole e accattivante. E' molto pratico e concreto", conclude la scrittrice.