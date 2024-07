'Libri sotto l'ombrellone', il consiglio di Maurizio de Giovanni

Un romanzo che ha riscosso un vasto successo tra i lettori e un libro "iconoclasta, affascinante, di rottura". Questi i testi sui quali punta lo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni interpellato dall'AdnKronos. "Il libro che consiglio è senz'altro 'Il fuoco che ti porti dentro' di Antonio Franchini (Marsilio). E' un romanzo straordinario, per quanto mi riguarda è tra le letture più belle degli ultimi anni", dice de Giovanni che aggiunge: "E' un libro iconoclasta, affascinante, di rottura", in cui il rapporto dell'autore con la madre - perno intorno al quale ruota il racconto - "viene riletto in maniera a tratti anche rabbiosa e violenta. Lo stile di scrittura è meraviglioso: è ironico, brillante, coinvolgente. E' un libro bellissimo".

Il libro che invece il papà dei 'Bastardi di Pizzofalcone' sta leggendo è 'Il Castagno dei cento cavalli' (Einaudi) di Cristina Cassar Scalia. E' una mia amica, ci scambiamo i libri. Devo dire che, anche questo, è bello come sempre, come tutti gli altri. Vanina Guarrasi è uno dei migliori personaggi del romanzo nero italiano degli ultimi anni", conclude de Giovanni.