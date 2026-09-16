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Libri, terza ristampa per 'Truffe, errori e liti in condominio' di Sabrina Nanni

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L'autrice racconta il Condominio in modo semplice, ma soprattutto le truffe, gli errori e le liti che si verificano in tutta Italia

Libri, terza ristampa per 'Truffe, errori e liti in condominio' di Sabrina Nanni
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16 settembre 2026 | 13.37
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

La vita in condominio non è mai facile. Lo dimostrano anche i recenti casi di cronaca: dallo stalker ai piccioni, dalle liti sfociate in aggressioni nonché gli amministratori che fuggono con la cassa. Insomma truffe e liti sono all’ordine del giorno. E di tutto questo si occupa il libro di Sabrina Nanni “Truffe, errori e liti in condominio” giunto alla terza ristampa (edizioni Fergen, 412 pp., 23 euro). Amministratrice di condominio dal 2006, revisore contabile condominiale da oltre dieci anni, la Nanni racconta il Condominio in modo semplice, ma soprattutto le truffe, gli errori e le liti che si verificano in tutta Italia.

Così viene spiegato come cautelarsi dagli amministratori disonesti e come riuscire a districarsi tra bilanci, manutenzioni, lavori straordinari, sicurezza, contabilità, infiltrazioni, barriere architettoniche, ecc. e si può scoprire ad esempio che gli affittuari spesso pagano anche quote che in realtà spettano ai proprietari; oppure conguagli poco trasparenti o ancora fatture triplicate per piccole manutenzioni non sempre effettuate.

Un libro di più di 400 pagine per verificare se il condominio dove viviamo viene gestito dall’amministratore in modo corretto e trasparente oppure nasconde qualche “mistero”, rivelandosi un “acerrimo nemico” per le nostre tasche. Un vademecum per tutti coloro che vivono in un condominio, arricchito da un’appendice con la riforma del condominio del 2012, gli articoli del codice civile, le leggi per i disabili, il decreto ministeriale sugli impianti e altri testi per poter verificare immediatamente cosa dice la legge.

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condominio truffe errori liti
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