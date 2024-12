"L’intelligenza artificiale al servizio dell’energia", l'intervento di Stefano Ciurli nel Libro dei Fatti 2024

"Umano, mai troppo umano: dalla governance alla formazione, l’intelligenza artificiale al servizio dell’energia". Questo l'intervento nel Libro dei Fatti 2024 di Stefano Ciurli, Head of Global Services di Enel, autore del contributo presente nel volume giunto quest'anno alla 34esima edizione.

L'intervento di Stefano Ciurli

"C’è un filo rosso che unisce il percorso di transizione energetica, la competitività sui mercati globali e l’offerta di servizi sempre più efficienti e su misura: è la capacità di innovarsi, e di porsi sulla frontiera della tecnologia rimanendo al contempo coerenti con la propria visione strategica. Vale per ogni azienda, specialmente se multinazionale, ma è tanto più vero per chi si occupa di un bene essenziale qual è l’energia.

Oggi Enel è presente in 28 Paesi e 5 continenti, e guida la transizione energetica dell’Italia – forte di oltre il 75% di produzione elettrica nel Paese da sole rinnovabili – anche perché dell’innovazione ha saputo fare la leva decisiva della trasformazione digitale del Gruppo. In un contesto in cui le evoluzioni tecnologiche si fanno sempre più repentine, il fenomeno dirompente dell’intelligenza artificiale si è trasformato in breve tempo da curiosa proiezione immaginifica a tema di stringente attualità, e con il boom di Chat GPT del novembre 2022 è assurto definitivamente a vero e proprio elemento consumer, sempre più presente nella vita quotidiana delle persone come delle aziende.

L’elefante nella stanza? Non per chi negli anni ha costruito un solido posizionamento digitale: Enel è un’azienda totalmente in cloud, e già oggi può contare su circa tremila persone attive nell’ICT. È la ragione per cui, proprio perché attecchivano su un terreno già fertile, abbiamo colto le opportunità innovative dell’intelligenza artificiale sfruttandone le straordinarie potenzialità lungo tutta la nostra catena del valore, dalla generazione alla distribuzione, dal mercato ai servizi: questo si traduce in modelli predittivi per gestire sempre meglio gli impianti, in algoritmi avanzati per individuare e risolvere subito le anomalie, ma anche in strumenti di salvaguardia della sicurezza sul lavoro e in agili piattaforme energetiche per i clienti. Non basta, però, perché oltre gli algoritmi, le questioni geopolitiche e la sicurezza, la partita decisiva nell’intelligenza artificiale si gioca sul campo della governance.

Un dato di fatto ormai assodato anche a livello europeo, come dimostra l’adozione dell’AI Act, il regolamento – in vigore da agosto – che, oltre a presentare proposte di stimolo all’innovazione e allo sviluppo, stabilisce obblighi inerenti all’intelligenza artificiale sulla base di possibili rischi e del livello d’impatto. Proprio per recepire con prontezza un quadro normativo in continuo divenire – europeo con l’AI Act, ma anche nazionale nell’ambito della Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-2026 –, Enel ha creato, prima tra le utilities, un Comitato per la governance dell’intelligenza artificiale tradizionale e generativa, con l’obiettivo di studiare e adottare un modello, inserito nelle varie unità di business ma unitario nel governo, che fornisca soluzioni a tutto il Gruppo.

Uno strumento per governare la complessità, ma anche per fare dell’intelligenza artificiale la leva ideale per far evolvere le competenze interne e rigenerare i talenti individuali, nella consapevolezza che è sempre l’uomo a dover essere alla guida di ogni processo".