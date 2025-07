Live Aid, nel 40mo dello storico concerto esce 'Il suono di un'era' di Gabriele Medeot

In occasione del 40mo anniversario del Live Aid, lo storico concerto - evento di beneficienza del 13 luglio 1985, esce venerdì 4 luglio 'Live Aid: Il suono di un’era. Gli anni Ottanta e il sogno di un mondo migliore', il nuovo libro di Gabriele Medeot, storyteller in ambito musicale e musicista professionista da oltre 30 anni. L’autore presenterà il libro tra parole e musica martedì 8 luglio all’Hard Rock Cafe di Milano (ore 19.00, ingresso libero fino ad esaurimento posti) e mercoledì 9 luglio alla Libreria tra le Righe di Roma (ore 18.30). Il racconto degli aneddoti che rendono unico questo libro sarà intervallato dall’esecuzione di Medeot al piano di alcune cover dei brani del Live Aid, insieme a Laura Panetta alla voce.

Il volume, con la prefazione di Franco Zanetti, ripercorre il più grande evento musicale del secolo – il Live Aid del 13 luglio 1985 – restituendone tutta la potenza storica, culturale ed emotiva. Oltre 16 ore ininterrotte di musica, 1 palco a Londra e 1 a Philadelphia, 16 satelliti per una trasmissione globale con oltre il 90% per cento delle televisioni di tutto il mondo collegato nel corso dell’evento, oltre 70 artisti per un cast stellare tra Paul McCartney, Queen, David Bowie, Led Zeppelin, Madonna, U2 e tanti altri. "In sintesi, la miglior musica del decennio, eseguita dal vivo, dagli artisti più noti e influenti, tutto virtualmente su uno stesso palco, senza soluzione di continuità, con tutti uniti nel nome di un’unica voce: quella della solidarietà", scrive Gabriele Medeot.

L’autore intreccia biografia, cronaca, analisi e consigli sulla colonna sonora che può accompagnare la lettura, per raccontare dieci anni di trasformazioni globali: dalla crisi del modello economico keynesiano alla nascita della generazione Mtv, passando per Reagan, Thatcher, la caduta del muro di Berlino e la lotta per la sopravvivenza in un mondo sempre più veloce e complesso. Un viaggio appassionato e documentato dentro il cuore pulsante degli anni ‘80, tra mutamenti geopolitici e sogni che si avverano, primo fra tutti questo grande concerto di beneficenza organizzato da Bob Geldof e Midge Ure. Con uno stile coinvolgente e ricco di dettagli 'Live Aid: Il suono di un’era', è al tempo stesso un saggio storico e un omaggio personale, una narrazione che accende i ricordi di chi quegli anni li ha vissuti e illumina chi vuole comprenderne l’impatto ancora oggi.