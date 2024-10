Italia alle prese con il maltempo da oggi almeno fino a giovedì: prima la pioggia, con allerta meteo in diverse regioni, poi gli effetti dell'uragano Kirk. In sequenza, quindi, due violente perturbazioni.

La prima, che già sta facendo sentire la propria presenza da Milano a Roma, risulta collegata a un profondo ciclone nordatlantico centrato sul Galles, la seconda sarà invece associata all'uragano Kirk, in transito nella giornata di giovedì tra Francia e Germania.

Il quadro meteo

Per oggi, martedì 8 ottobre, sono previsti nubifragi specie su Liguria, Alta Toscana, Alpi e Prealpi con coinvolgimento più irregolare anche di Pianura Padana, Umbria e Lazio dove non si escludono fenomeni intensi, anche a carattere di rovescio. In giornata le piogge, a tratti forti, interesseranno anche Sardegna e Campania, mentre all'estremo Sud farà caldo con una bella sciroccata, 29°C a Bari e 28°C in Sicilia.

Gli accumuli maggiori si temono sulla Liguria, su nord Piemonte e nord Lombardia, localmente superiori ai 200 litri (il contenuto di una vasca da bagno) su ogni metro quadrato fa sapere iLMeteo.it.

Domani, mercoledì 9 ottobre, vivremo la classica 'tregua interciclonica', cioè tra 2 cicloni: il tempo sarà nuvoloso con schiarite, avremo ancora qualche debole pioggia su Liguria di Levante, Alta Toscana e Triveneto, ma tutto sommato la giornata sarà soleggiata e di attesa. Attesa che durerà poco visto che già giovedì 10 ottobre è previsto 'l'incubo Kirk': l'uragano raggiungerà l'Europa, già mercoledì la Penisola Iberica, poi giovedì Francia e Germania.

Ovviamente, abbandonando le calde acque tropicali a 27°C, spingendosi a nord delle Azzorre e incontrando le correnti subpolari, Kirk si trasformerà da uragano tropicale a ciclone extratropicale, ma sarà estremamente intenso. Giovedì pioverà, dunque, sul bagnato anche in Italia: dopo la perturbazione violenta delle prossime ore, Kirk porterà altre piogge su Liguria, Alpi e Prealpi. Le precipitazioni saranno intense, meno violente di quelle odierne, ma accompagnate da burrasche di vento al Centro-Nord. Vivremo una situazione ancora di forte maltempo con mareggiate, rischio alluvioni ed un'Italia divisa a metà: laddove non arriverà il maltempo, da Roma in giù, farà addirittura caldo con 35°C attesi in Sicilia e 26°C sulla Capitale.

In conclusione, in arrivo nubifragi, allagamenti, burrasche di vento, mareggiate; mancherà solo il rischio neve in quanto lo zero termico si attesterà su valori molto elevati per il periodo, fino a 3000-4000 metri anche al Nord.

Le previsioni

Oggi, martedì 8 ottobre - Al Nord: maltempo diffuso. Al Centro: peggiora con piogge abbondanti su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: peggiora in Campania, 30°C all'estremo Sud.

Domani, mercoledì 9 ottobre - Al Nord: nubi irregolari, piogge su Liguria di Levante ed Alpi. Al Centro: tra sole e nubi sparse. Al Sud: cielo parzialmente nuvoloso.

Giovedì 10 ottobre - Al Nord: spire dell'uragano Kirk con vento e piogge. Al Centro: ventoso, piogge su Alta Toscana, caldo per il periodo altrove. Al Sud: molto caldo per il periodo (fino a 35°C) e ventoso.

Tendenza: tempo via via più stabile con prevalenza di sole.