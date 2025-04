Massimo Polidoro racconta come trovare il senso delle cose in 'Una vita ben spesa'

Uscirà per Mondadori il 29 aprile il saggio dello scrittore, fondatore con Piero Angela del Cicap

Che cosa significa vivere una vita "ben spesa"? È da questa domanda che prende avvio il nuovo libro di Massimo Polidoro, divulgatore scientifico, autore e allievo di Piero Angela, intitolato "Una vita ben spesa". Un viaggio appassionante che conduce il lettore alla scoperta dell’attualità sorprendente del pensiero e del metodo di tre giganti della storia umana: Leonardo da Vinci, Charles Darwin e Albert Einstein, affiancati dalle voci ispiratrici di altre menti illuminate come Rachel Carson e Jane Goodall.

Ispirandosi alla celebre massima di Leonardo da Vinci, che sosteneva "Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire", Polidoro propone una riflessione su come possiamo arricchire il nostro tempo, restituendo significato e pienezza alla vita. Un percorso che intreccia rigore scientifico e umanità, nella consapevolezza che adottare un approccio scientifico all’esistenza non significa essere freddi tecnocrati, ma, al contrario, risvegliare la curiosità, la meraviglia, l’umiltà, la capacità di convivere con l’incertezza e l’empatia.

In un momento storico segnato da crisi globali e profonde trasformazioni, "Una vita ben spesa" rappresenta "un invito urgente a riconnettersi con la natura, come sottolinea l'autore, a riscoprire il valore del dubbio e della conoscenza, e a trasformare la nostra comprensione del mondo in una fonte di gratitudine e compassione".

Con la sua capacità di rendere accessibili i grandi temi della scienza, l'autore accompagna il lettore attraverso storie, riflessioni e anche esercizi pratici che, seguendo l’esempio di Leonardo, Darwin, Einstein e altri visionari, aiutano a risvegliare la capacità di stupirsi e a coltivare uno sguardo nuovo sulla realtà.

"Se le nozioni sono i semi che più avanti producono conoscenze e saggezza, le emozioni sono il terreno fertile in cui quei semi devono crescere", scriveva Rachel Carson, e proprio attraverso le emozioni Polidoro mostra "la strada per imparare ad amare il sapere e a vivere con maggiore consapevolezza".

Polidoro è giornalista e scrittore da sempre interessato allo studio delle pseudoscienze e delle credenze umane. Ha partecipato con Piero Angela alla fondazione del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, il CICAP. Autore di moltissimi libri, insegna "Comunicazione della scienza" al Politecnico di Milano e all’Università di Padova ed è stato Visiting Associate all’Università di Harvard. Con Angela ha scritto il bestseller La meraviglia del tutto, Mondadori 2024.

(Rossella Guadagnini)