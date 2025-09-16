Matrangola (Reg. Puglia): "Presentati documenti strategici per sostenere imprese e luoghi di cultura"

"Oggi presentiamo due documenti strategici: il Check-In Culture, che valorizza il patrimonio culturale e sostiene le imprese locali; e il Protocollo d'intesa per la Cura dei luoghi, che coinvolgerà le comunità in una co-progettazione per valorizzare gli spazi e i luoghi di cultura". Così Viviana Matrangola, Assessore alla Cultura della Regione Puglia, durante l'incontro "Tutta la Cultura che c'è" organizzato negli spazi della Fiera del Levante. "La cultura diventa così uno strumento di partecipazione democratica ma anche di responsabilità condivisa, in grado di generare inclusione e coesione sociale". Iniziativa editoriale cofinanziata dall'Unione Europea per la Regione Puglia con le risorse del PR Puglia FESR-FSE + 2021-2027.