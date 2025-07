Mostre, a Milano la vita e le imprese dell'ammiraglio Agostino Straulino

La Lega Navale Italiana in mostra a Milano per l’evento finale dell’esposizione itinerante dedicata all’ammiraglio Agostino Straulino, in programma venerdì 25 luglio alle 19 presso lo Spazio Big Santa Marta (Via Santa Marta, 10). Promossa dalla Lega Navale Italiana e patrocinata dalla Marina Militare, la mostra racconta la vita e le imprese dell’ammiraglio Straulino, figura epica della vela e della marineria italiana, attraverso pannelli informativi e contributi multimediali curati e resi disponibili dal Cantiere della Memoria, progetto culturale permanente dell'associazione 'La Nave di Carta'. Agostino Straulino è considerato una vera e propria leggenda della vela del XX secolo. Nato a Lussinpiccolo nel 1914, imparò a navigare da bambino attraversando il golfo del Quarnaro per andare a scuola. Dopo il diploma nautico a Venezia (1932), entrò in Accademia Navale nel 1934, iniziando una brillante carriera militare.

Velista di fama internazionale, vinse la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Helsinki nel 1952 e l’argento a Melbourne nel 1956 nella classe Star. Ottenne anche un importante successo internazionale nella classe 5.50 Stazza internazionale (S.I.) sul Grifone, vincendo il Campionato del Mondo a Napoli del 1965. Tra il 1964 e il 1965 fu al comando della nave scuola Amerigo Vespucci, con la quale entrò nella leggenda: celebre la sua uscita a vele spiegate dal canale navigabile di Taranto. Nel 1973 vinse la One Ton Cup con Ydra. Nel 2001 fu insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana. A 88 anni vinceva ancora regate, tra cui la Over 60 di Napoli per cinque edizioni consecutive. Morto a Roma a 90 anni nel 2004, è stato sepolto nella sua Lussinpiccolo, di cui diceva: "Là ho capito il mare e il mare mi ha accolto tra i suoi abitanti. Là ho conosciuto il vento e l'ho fatto diventare mio amico".

Oggi alle ore 19 si terrà allo Spazio Big Santa Marta un evento di presentazione su un’altra personalità di spicco della marineria italiana: la vita del comandante Angelo Belloni (1882-1957), sommergibilista e inventore visionario, verrà raccontata dal nipote e socio Lni Angelo Maria Belloni. Venerdì alle ore 19 il finissage della mostra, introdotto e moderato da Federica Manoli, delegata regionale Lni per la Lombardia, vedrà l’intervento dell’ammiraglio Donato Marzano, presidente della Lni e la testimonianza del velista Mauro Pelaschier. La serata sarà accompagnata dalla performance musicale della cantante Eleonora Rindi. Dopo le tappe di Napoli, Roma-Ostia, Pomezia, Trieste, Ancona, Portoferraio, Messina e La Spezia, la mostra resterà aperta allo Spazio Big Santa Marta a Milano fino al 29 luglio (giorni e orari d’apertura: lunedì-venerdì, 14.00-18.00) e verrà esposta prossimamente a Tropea (10-29 agosto), Taranto (5-26 settembre), Crotone (4-26 ottobre) e Lecco (30 ottobre-2 novembre) in occasione dell’Assemblea Generale dei Soci della Lega Navale Italiana 2025.