Musica:Le Div4s- Italian Sopranos, il quartetto crossover femminile celebra Vivaldi e annuncia nuovi progetti”

Volpini: “Formare un gruppo crossover tutto al femminile, un'idea che vent’anni fa non esisteva, nasce come una sfida, oggi possiamo dire che ce l'abbiamo fatta. Il gruppo è in uscita con due nuovi progetti discografici” Queste le parole di Francesca Volpini, produttore Le Div4s - Italian Sopranos, subito dopo la chiusura del concerto “The 4 Seasons” omaggio a Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi. L’evento, curato da 4OperaManagement e organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, si è tenuto nella suggestiva Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, in Piazza di Pietra.