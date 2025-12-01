Premio Franco Cuomo International Award 2025 ad Augias, Grasso, Andò, Lattanzi e Riccardi

Corrado Augias, Giovanni Grasso, Roberto Andò, Flavia Lattanzi e Andrea Riccardi sono tra i premiati della XI edizione del Franco Cuomo International Award 2025 che quest'anno ha l'impegno per la pace e i diritti umani come cuore dell'evento. In un periodo caratterizzato da crisi internazionali, guerre e cambiamenti epocali l’undicesima edizione del Franco Cuomo International Award dà spazio ai talenti, agli intellettuali e agli artisti che si muovono nel solco dell’impegno per la pace e i diritti umani. Il premio, che si terrà il 4 dicembre alle 15,30 nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma, si propone di valorizzare personalità appartenenti al mondo della cultura che, attraverso differenti modalità di espressione, hanno lasciato un segno fecondo nel mondo contemporaneo.

Quest’anno il premio per la Letteratura e il Teatro va allo scrittore e regista Ruggero Cappuccio, al giornalista e drammaturgo, a Giovanni Grasso, consigliere per la stampa del presidente della Repubblica, al regista Simone Migliorini, ideatore del Festival Internazionale Teatro Romano di Volterra che ha portato in scena nel 2025 'Una notte di Casanova' di Franco Cuomo e alla scrittrice palestinese Hanin Soufan per l’impegno sociale e la qualità letteraria del suo libro 'Le anime invincibili di Gaza'. Il premio per lo Spettacolo va a Roberto Andò regista di teatro e di cinema, direttore artistico del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, mentre due sono i Premi alla carriera: uno per i Diritti umani a Flavia Lattanzi, per il suo impegno sui diritti fondamentali della persona, per il suo contributo alla creazione organismi internazionali volti alla tutela della persona, nonché per il suo ruolo di giudice nei Tribunali penali internazionali, l’altro a Corrado Augias per aver saputo attraversare con rigore ed eleganza il mondo del giornalismo scritto e televisivo, essendone uno degli indiscussi protagonisti. Il Premio per il Dialogo e la Solidarietà va ad Andrea Riccardi che ha fondato la Comunità di Sant’Egidio.

E riconoscimenti sono stati assegnati anche ad altri importanti intellettuali che rappresentano l’eccellenza nei settori dell’arte, della saggistica e del giornalismo: il pittore Giuseppe Salvatori per la sua straordinaria qualità e capacità di sintesi formale tra figurazione e astrazione, per la complessità del suo itinerario di pittore, intrecciato costantemente con il mondo della cultura contemporanea; l’artista visivo Stefano Di Stasio per la qualità formale ed estetico - filosofica della sua pittura, che non si arresta alla superficie delle cose o delle figure, ma va oltre; il giornalista Emilio Casalini per aver dato al alla sua professione una dimensione che supera la cronaca, trasformandolo in strumento di conoscenza, di coscienza civile e di rigenerazione culturale; lo storico Massimo De Giuseppe, delegato del rettore all’inclusione sociale e alla pace dell’Università Iulm di Milano, per essersi occupato di temi di notevole rilevanza che spaziano dalla storia della pace al terzomondismo, dai diritti umani alla cooperazione internazionale, dalla storia del cattolicesimo nella modernità novecentesca alla storia delle mentalità.

Il Premio della Presidenza, composta da Velia Iacovino e Alberto Cuomo, va alla pittrice, illustratrice e fotografa Judith Lange per la sua capacità di muoversi con straordinaria libertà tra linguaggi espressivi diversi e al Roberto Fanelli, oftalmologo, che nel cuore della Capitanata, sta realizzando un centro sanitario polispecialistico di grande valore sociale per il territorio. L’award internazionale 2025 è assegnato inoltre insieme all’European Center for Peace and Development – Università della Pace a Riccardo Petrella, economista e politologo una delle voci più autorevoli del pensiero europeo contemporaneo sui temi della giustizia sociale, dei diritti umani universali, dei beni comuni e della salvaguardia della vita sulla Terra.

Premiati in collaborazione con l’Associazione Per il Meglio della Puglia- main sponsor del Franco Cuomo International Award, che partecipa anche alla selezione degli altri vincitori- il nuovo presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti per l’integrità e l’alto valore del suo esempio; l’Its Academy Apulia Digital e il suo presidente Euclide Della Vista per la visione che punta dritta al futuro e per la capacità di coniugare qualità, ricerca, passione; i Comuni di Peschici e di Ischitella, esempi virtuosi di come la sostenibilità possa tradursi in sviluppo, promozione turistica e miglioramento della qualità della vita.

La Giuria, guidata dall'ispanista e critico d’arte Otello Lottini, è composta Grazia Francescato, politica e ambientalista, Emilia Costantini, giornalista del Corriere della Sera, critica teatrale e scrittrice, Paolo Acanfora, docente di Storia contemporanea all’Università La Sapienza di Roma, Samir Al Qaryouti, giornalista, decano della stampa estera, opinionista di France24; Piero Gambale, funzionario parlamentare e presidente dell’Associazione Per il Meglio della Puglia. La cerimonia si aprirà con l’introduzione del prof. Riccardo Petrella 'Costruire la pace'. Presenterà la manifestazione il giornalista e conduttore di Rai Tre Giampiero Marrazzo. La manifestazione ha ottenuto anche in questa edizione il patrocinio del Senato, dell’Ecpd - Università della Pace, del Consiglio Regionale Puglia e del Presidente, della Rete dei Comuni sostenibili, di Puglia Culture, dell’Aici.