Premio Lattes Grinzane, annunciati i finalisti 2025

Mathieu Belezi con "Attaccare la terra e il sole" (Gramma Feltrinelli, traduzione di Maria Baiocchi), Jenny Erpenbeck con "Kairos" (Sellerio, traduzione di Ada Vigliani), Paul Lynch con "Il canto del profeta" (66thand2nd, traduzione di Riccardo Duranti), Alia Trabucco Zerán con "Pulita" (Sur, traduzione di Gina Maneri) e Sandro Veronesi con "Settembre nero" (La nave di Teseo): sono questi i libri che compongono la cinquina del Premio Lattes Grinzane 2025, giunto alla XV edizione.

Il riconoscimento internazionale intitolato all'editore e artista Mario Lattes, organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes, che fa concorrere insieme autori italiani e stranieri ed è dedicato ai migliori libri di narrativa pubblicati nell'ultimo anno, verrà assegnato sabato 11 ottobre al Teatro Sociale 'Giorgio Busca' di Alba (Cuneo).

Alla sceittrice etiope Maaza Mengiste viene conferito il Premio Speciale Lattes Grinzane, attribuito in ogni edizione a un'autrice o a un autore internazionale di fama riconosciuta a livello mondiale e che nel corso del tempo abbia ricevuto un condiviso apprezzamento di critica e di pubblico. Nata ad Addis Abeba e residente a New York, nei suoi libri, tradotti in italiano per Einaudi - "Il re ombra" e "Sotto lo sguardo del leone" - Mengiste "si è mostrata capace sia di ritrarre personaggi comuni, dando voce attraverso di loro ai tumulti politici che caratterizzarono la rivoluzione etiope del 1974, sia di portar e alla luce figure storiche dimenticate, come quelle delle donne soldato durante l’invasione fascista dell’Etiopia del 1935".

I romanzi finalisti e il Premio Speciale sono stati determinati dalla Giuria Tecnica, recentemente rinnovata e composta dalla presidente Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista, conduttrice radiofonica), Marco Balzano (scrittore, poeta, italianista), Valter Boggione (docente di Letteratura italiana all’Università di Torino), Anna Dolfi (docente di Letteratura italiana nelle Università degli Studi di Trento e Firenze), Alessandro Mari (scrittore, editor), Luca Mastrantonio (giornalista, critico letterario) e Bruno Ventavoli (giornalista, critico letterario). Ora ai 400 studenti e studentesse che fanno parte delle Giurie Scolastiche va il compito di leggere le opere in finale e individuare quella vincitrice di quest'anno. Le ragazze e i ragazzi coinvolti provengono da tutta Italia, dalla provincia di Cuneo, passando da Teramo e Campobasso: sono in totale 25 gli istituti superiori coinvolti, tra questi per la prima volta il Colegio Italiano 'Antonio Raimondi' di Lima, in Perù.

Il prossimo appuntamento con il Premio Lattes Grinzane è fissato per sabato 11 ottobre: nella mattinata gli studenti saranno protagonisti dell’incontro con i cinque finalisti al Castello di Grinzane Cavour, durante il quale potranno dialogare con gli scrittori e porre loro delle domande. Al pomeriggio, al Teatro sociale di Alba, Maaza Mengiste terrà una lectio magistralis su un tema a propria scelta e sarà insignita del riconoscimento, dopodiché verrà scoperto il nome del vincitore o della vincitrice della XV edizione del Premio. L'appuntamento del sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sui canali social della Fondazione Bottari Lattes.

Commenta la presidente di giuria Loredana Lipperini, spiegando la scelta dei finalisti: "Una guerra coloniale e gli orrori della 'missione civilizzatrice' in Algeria. Un lungo dopoguerra, alla vigilia della caduta del muro di Berlino. Il buco nero dell'autocrazia in un'Irlanda distopica, che 'anche quando il regime sarà rovesciato continuerà a crescere e a consumare il Paese per decenni'. Un dramma familiare e di classe raccontato da una domestica cilena. La perdita di innocenza di un preadolescente durante un’estate in Versilia nel 1972. Queste le storie narrate nei libri della cinquina 2025 del Premio Lattes Grinzane: storie che vanno in controtendenza rispetto al filone sempre più ossessivo dell’autonarrazione, e che grazie alla letteratura riportano la memoria, la Storia (anche trasfigurata nel futuro), le questioni sociali all’attenzione di tutti. Una cinquina preziosa e importante, che dimostra come le possibilità della scrittura siano ancora infinite, e non solo limitate al rispecchiamento del sé".

Prosegue anche nel 2025 la collaborazione tra il Premio e la rassegna Cervo in Blu d'inchiostro. Domenica 12 ottobre, proprio all'indomani della cerimonia finale, si terrà l'appuntamento al Castello dei Clavesana con uno dei finalisti. L'evento sarà condotto da Walter Scavello, docente di Inglese del Liceo Cassini di Sanremo. È prevista inoltre la partecipazione di alcuni degli studenti del Liceo Cassini, uno degli istituti che compone la giuria scolastica del Premio, che cureranno anche gli intermezzi musicali.

(di Paolo Martini)