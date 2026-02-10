circle x black
Premio Strega, al via con i primi sedici candidati

Entra nel vivo l'ottantesima edizione del premio letterario

10 febbraio 2026 | 12.43
Entra nel vivo l'ottantesima edizione del Premio Strega con il primo gruppo di titoli proposti dagli Amici della domenica, come si chiamano i giurati dello storico riconoscimento letterario fondato nel 1946 dai coniugi Goffredo e Maria Bellonci. Il termine ultimo per l'invio delle proposte è lunedì 2 marzo. Il prossimo gruppo sarà reso noto martedì 17 febbraio. Il primo aprile sarà annunciata la dozzina finalista, il 3 giugno al Teatro Romano di Benevento sarà votata la cinquina e infine l'8 luglio la cerimonia finale nella piazza del Campidoglio.

Tra i primi sedici libri proposti, spiccano i nomi di Ermanno Cavazzoni, il 79enne scrittore autore di "Il poema dei lunatici" che ispirò il film "La voce della luna" di Federico Fellini; il 61enne Lorenzo Pavolini, vicedirettore della rivista "Nuovi argomenti", già finalista allo Strega con "Accanto alla tigre" nel 2010; e il pluripremiato 70enne Michele Mari.

Queste tutte le candidature in ordine alfabetico: Graziella Bonansea con "Tu che non parli" (Vanda Edizioni), proposto da Paolo Ferruzzi; Ermanno Cavazzoni con "Storia di u'amicizia" (Quodlibet), proposto da Massimo Raffaeli; Cosimo Damiano Damato con "Nessuna grazia. Gramsci e Pertini, una storia di prigionia e resistenza" (Rai Libri), proposto da Raffaele Nigro; Vito di Battista con "Dove cadono le comete" (Feltrinelli), proposto da Maria Ida Gaeta; Mara Fortuna con "La Canaria" (Les Flâneurs Edizioni), proposto da Antonella Cilento; Massimo Gezzi con "Adriatica" (Gramma Feltrinelli), proposto da Laura Pugno; Roberto Ippolito con "Wilde come se" (Sem), proposto da Elisabetta Mondello; Orazio Labbate con "Chianafera" (NN Editore), proposto da Alberto Casadei; Fabio Macaluso con "Volevo un tè al limone. La mia vita da bipolare" (Marsilio), proposto da Daniele Rielli; Michele Mari con "I convitati di pietra" (Einaudi), proposto da Vittorio Lingiardi; Sebastiano Martini con "Il frastuono del mondo" (Voland), proposto da Dario Buzzolan; Lorenzo Pavolini con "Mille" (Marsilio), proposto da Giorgio van Straten; Pucci Romano con "La soluzione" (Love Edizioni), proposto da Riccardo Cavallero; Irene Salvatori con "Non ancora 101" (Marcos y Marcos), proposto da Daniele Mencarelli; Nadeesha Uyangoda con "Acqua sporca" (Einaudi), proposto da Gaia Manzini; Piera Ventre con "Stella randagia" (NN Editore), proposto da Romana Petri.

