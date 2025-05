Premio Strega Poesia, annunciata la cinquina finalista

Alfonso Guida con "Diario di un autodidatta" (Guanda), Giancarlo Pontiggia con "La materia del contendere" (Garzanti), Jonida Prifti con "Sorelle di confine" (Marco Saya), Marilena Renda con "Cinema Persefone" (Arcipelago Itaca), Tiziano Rossi con "Il brusìo" (Einaudi): sono questi i cinque libri finalisti del Premio Strega Poesia 2025. L'annuncio della cinquina è stato dato questa sera durante un evento al Maxxi L'Aquila - Museo nazionale delle arti del XXI secolo. I finalisti sono stati selezionati dal comitato scientifico composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Vivian Lamarque, Melania G. Mazzucco, Patricia Peterle, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi e Gian Mario Villalta.

Alla cerimonia, condotta da Fabio Emilio Torsello e Mara Sabia della Setta dei Poeti estinti, sono intervenuti Paola Macchi, segretario generale della Fondazione Maxxi, e Pierluigi Biondi, sindaco L'Aquila, e Giuseppe La Boria, direttore regionale Marche Abruzzo Bper Banca. I candidati hanno letto alcuni testi tratti dalle opere in gara con gli interventi musicali di Whalebones (Francesco Diodati e Stefano Calderano).

Un'ampia giuria composta da circa 100 personalità della cultura determinerà l'opera vincitrice che verrà proclamata il prossimo 8 ottobre a Roma, alla Casa dell'Architettura di Roma presso il complesso monumentale dell’Acquario Romano. I giurati riceveranno i libri grazie alle Librerie Feltrinelli e potranno esprimere la loro preferenza tramite voto telematico. La cinquina sarà ospite in diverse località italiane particolarmente attive sul territorio nella promozione della lettura. Queste le tappe: 16 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, ore 18.15 Sala viola, 11 luglio a Civitavecchia; il 17 luglio a Pula, nel complesso archeologico di Nora; il 22 luglio, a Festambiente Sud, San Marco in Lamis. Seguiranno altri appuntamenti in autunno: il 17- 21 settembre a Pordenonelegge; il 27 settembre a Teramo.