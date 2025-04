Comicon Napoli è sold out, attesi Max Pezzali e Tanino Liberatore

Comicon Napoli è sold out: esauriti i biglietti per tutti i quattro giorni di festival, raggiungendo un nuovo record di presenze con 183.000 visitatori attesi .Torna l’International Pop Culture Festival di Napoli, tra i più grandi festival crossmediali nel mondo, e festeggia la 25esima edizione dall'1 al 4 maggio alla Mostra d’Oltremare con oltre 400 espositori, 600 eventi in programma e più di 450 ospiti provenienti da tutto il mondo. Per la prima volta a Comicon, Max Pezzali presenterà l'1 maggio il suo nuovo comic book, il quarto volume che arricchisce la collezione 'Max Forever', caratterizzata dalle storie e dai personaggi protagonisti delle sue canzoni, scritto e disegnato dal fumettista e scrittore Roberto Recchioni. Insieme incontreranno il pubblico e a seguire al Comicon Point per una speciale signing session delle copie white dell’inedito fumetto.

Tra gli ospiti più attesi Tanino Liberatore, maestro dell'illustrazione e del fumetto italiano, ospite d’onore con il prestigioso ruolo di Magister dell’edizione 2025. Per celebrarlo, Comicon presenta la mostra 'Drawing Power. The art of Liberatore', che ripercorre la carriera dell'artista. Inoltre, Liberatore ha selezionato un artista del fumetto che sarà al centro di un’altra mostra: Massimo Carnevale, tra i più spettacolari ed energici disegnatori realistici italiani. Liberatore sarà al centro di numerosi incontri e iniziative speciali. La leggenda del fumetto e della satira Altan riceverà il Premio Speciale Comicon 2025 alla Carriera. Quest’anno il suo personaggio di maggior successo, La Pimpa, cagnolina a pois entrata nei cuori dei bambini di tutta Italia, compie 50 anni dalla sua prima pubblicazione sul Corriere dei Piccoli. Il Maestro dialogherà con Zerocalcare tra disegno, fumetto e politica, un evento speciale tra i protagonisti di due (e più) generazioni di fumetto italiano (3 maggio).

Per la prima volta in Italia arriva Yuji Horii, uno dei game designer più innovativi e amati di tutti i tempi, noto per aver creato il pionieristico adventure game 'Portopia' e il leggendario successo 'Dragon Quest', serie di videogame che dagli Anni 80 in poi, grazie anche alla collaborazione con Akira Toriyama come indimenticabile character designer, ha riscosso un successo tale da trasformarlo in un fenomeno culturale. Yuji Horii sarà accompagnato da Richter in due appuntamenti il 2 maggio e il 3 maggio. La cantautrice Francesca Michielin è membro della giuria dei Premi del Palmarès 2025 di Comicon che saranno svelati e consegnati sabato 3 maggio, alle 19:30, presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo. E sarà protagonista di uno speciale incontro 'One Piece - La Divina Commedia dei Manga', un omaggio epico al capolavoro di Eiichirō Oda, un dialogo tra manga, anime e letteratura classica (2 maggio).

L'1 maggio Asia Argento, Igort e Paola Barbato dialogheranno per celebrare uno dei più grandi maestri del cinema contemporaneo nell’incontro: 'Omaggio al visionario David Lynch: cinema, sogno e realtà', accompagnati dal live drawing di Laura Pérez Granel, illustratrice spagnola già candidata a un Emmy Award. In anteprima italiana a Comicon Napoli debutterà l’atteso primo volume di 'Absolute Batman', la serie a fumetti più venduta negli Usa nel 2024, alla presenza dei creatori della serie Scott Snyder e Nick Dragotta (3 maggio). 'Absolute Batman' reinventa il Cavaliere Oscuro per un nuovo pubblico: senza villa, senza soldi, senza maggiordomo, cosa resta dell’Uomo Pipistrello? Una versione di Batman sorprendente, che sovverte la formula classica, raccontando un universo nuovo e inaspettato, dove niente è come prima.

Prima volta in Italia anche per Kafka Asagiri e Sango Harukawa, sceneggiatore e disegnatrice della serie manga fenomeno 'Bungo Stray Dogs', l’originale action soprannaturale che ha venduto oltre 16 milioni di copie ed ha esteso il suo successo a film, videogame, spettacoli teatrali, light novel e un anime di successo giunto alla quinta stagione. Gli autori introdurranno la proiezione del film 'Bungo Stray Dogs: Dead Apple' (1 maggio). Il mangaka di #DRCL e Innocent Shin’Ichi Sakamoto sarà protagonista di uno straordinario showcase (3 maggio). Il sensei mostrerà dal vivo il suo processo creativo, offrendo al pubblico un'immersione unica nella sua arte, che spazia dalla forza alla metamorfosi metafisica. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di manga e arte visiva, che offre uno sguardo approfondito sul lavoro di uno dei più grandi maestri del fumetto giapponese contemporaneo

Per i fan di Harry Potter arriverà Thomas Taylor, l’illustratore e scrittore per ragazzi che ha dato vita alla copertina della prima edizione britannica di 'Harry Potter e la Pietra Filosofale'. In occasione della mostra 'Da Harry Potter a Malamander. Thomas Taylor e il viaggio dell'illustratore', Taylor incontrerà il pubblico il 2 maggio. Sarà al festival anche Darick Robertson, fumettista e sceneggiatore americano sulla scena da oltre 30 anni, co-creatore di 'Transmetropolitan' e della sfrenata serie 'The Boys' con Garth Ennis, diventata poi serie tv di successo (3 maggio). Charles Cecil, leggenda delle avventure grafiche, game designer di 'Broken Sword' e fondatore di 'Revolution Software', sarà protagonista del talk L'utilizzo dell'IA nei videogiochi secondo Charles Cecil (3 maggio).

Anteprime esclusive dal mondo della serialità. Tornano a Comicon Napoli i the Jackal (2 maggio), la content factory formata da Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru, che presenterà in esclusiva, le prime immagini della seconda attesa stagione di 'Pesci Piccoli', la fortunata serie comedy che tornerà su Prime Video dal 13 giugno). Sul palco anche l’attrice Martina Tinnirello e il regista e autore Francesco Ebbasta. Saranno presentati in esclusiva i primi due episodi de 'Il Baracchino', la nuova serie italiana di animazione con un cast di voci irresistibili, su Prime Video dal 3 giugno. Arriveranno alla kermesse due delle voci protagoniste, Lillo e Frank Matano e i registi Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola (3 maggio).

Per il cinema, due anteprime italiane dedicate alla cultura horror e soprannaturale: 'Presence', il nuovo film di Steven Soderbergh (2 maggio), e 'Werewolves' di Steven C. Miller con protagonista Frank Grillo (4 maggio), i film verranno presentati in due incontri che esplorano l’evoluzione della tensione visiva tra cinema d’autore, horror e folklore. Per il cinema italiano, sarà presentato 'Mani Nude', tratto dal romanzo di Paola Barbato, con la regia di Mauro Mancini, il protagonista Francesco Gheghi e le musiche di Dardust. Il film sarà raccontato anche dalla stessa Barbato e dall’attrice Giordana Marengo in un panel che unisce introspezione e adrenalina (4 maggio).

Per la musica: Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea Bocelli, canterà in esclusiva 'Forever Winx', la canzone inedita che accompagna le trasformazioni delle sei fate protagoniste di Winx Club (3 maggio), in attesa dell’arrivo del nuovissimo capitolo Winx Club, il reboot della saga di successo mondiale che uscirà in Italia e in tutto il mondo a partire da settembre 2025. Sul palco di Comicon Napoli arriverà Anastasio, con il concerto LMNPP Live (4 maggio) ed eseguirà per la prima volta dal vivo anche i brani del suo nuovo album (e fumetto) intitolato 'Le Macchine Non Possono Pregare'.