Salone Libro, Giuli: "Accolgo con interesse iniziative Inps per welfare culturale"

"Non può esserci un vero welfare senza un accesso completo al patrimonio culturale. La promozione della cultura è fondamentale nelle politiche di welfare, come riconosciuto dall'Oms e come previsto dall'art. 9 della Costituzione. Da un lato, dobbiamo sostenere e valorizzare le diverse forme di lavoro nel settore artistico e culturale, dall'altro, è essenziale riconoscere il valore intrinseco di cultura e arte". Così il ministro Alessandro Giuli in visita allo Stand dell’Istituto di Previdenza Sociale al Salone del Libro di Torino.

"In questo contesto - aggiunge - accolgo con interesse le iniziative dell’Inps nel campo del welfare culturale, in particolare il supporto al Salone internazionale del libro, che rappresenta un'importante occasione per rafforzare il legame tra cultura e benessere sociale".