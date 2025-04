Strega Ragazzi, proclamato vincitore Narrazione per immagini

E' il libro "Niente draghi per Celeste" di Ole Könnecke e Nikolaus Heidelbach, tradotto da Chiara Belliti (Beisler)

Il libro "Niente draghi per Celeste" di Ole Könnecke e Nikolaus Heidelbach, tradotto da Chiara Belliti (Beisler), è il vincitore del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, categoria Narrazione per immagini. Lo ha deciso il comitato scientifico, composto da Martino Negri, Ilaria Tagliaferri e Virginia Tonfoni. Il libro vincitore è stato proclamato alla Bologna Children's Book Fair 2025, che ha assegnato un premio in denaro agli autori.

L'albo di Heidelbach e Könnecke, questa la motivazione del riconoscimento, è "divertente e sorprendente al tempo stesso, caratterizzato da un doppio registro visivo che consente agli autori di sperimentare una forma di testualità ibrida e complessa, decisamente originale, fondata su un affascinante dialogo tra linguaggi espressivi: il fumetto e l'illustrazione". La semplicità della storia narrata - con un fratello incaricato di prendersi cura della sorellina al posto dei genitori, dai vicini per una festa, e di metterla a letto - si trasforma una piccola avventura domestica, "dove realtà e immaginazione, quotidianità e dimensione fantastica, trovano un punto di equilibrio perfetto dovuto all’incontro e allo scontro tra la vignette di Könnecke, frizzanti nei dialoghi e felicemente espressive nella delineazione dei caratteri dei fratelli, e le tavole perturbanti di Heidelbach, dove le spaventose fantasie di Boris sono chiamate a fare i conti con l’irriverenza derisoria della piccola e indomabile Celeste". Per il comitato scientifico è "un albo splendido sul piano strettamente narrativo e su quello visivo che tradisce una chiara visione d'infanzia da parte degli autori, capaci di coglierla con onestà e tenerezza, e di accoglierne e rispettarne tutte le complesse sfaccettature".

Tra i 42 libri proposti dagli editori in questa categoria di concorso, il Comitato scientifico aveva scelto nella terna finalista anche il libro di Beatrice Masini "Bambini e giardini", illustrato da Francesca Ballarini (Timpetill), e quello di Cristiana Pezzetta e Sylvie Bello, "La bambina e l'orsa" (Topipittori). Assegnata una menzione speciale a Neil Packer per "La parabola del panificio indipendente", tradotto da Sara Saorin (Camelozampa).

Sono intervenuti all'incontro alla Fiera di Bologna, condotto da Marcella Terrusi, oltre agli autori finalisti, Elena Pasoli (direttrice Bologna Children's Book Fair), Stefano Petrocchi (direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci), Lina Meccariello (assistente direzionale Strega Alberti Benevento Spa), e i componenti del Comitato scientifico Martino Negri, Ilaria Tagliaferri e Virginia Tonfoni.

Durante la premiazione sono stati celebrati i primi dieci anni del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, attraverso il racconto di Alessandro Barbaglia, Simonetta Bitasi e Maddalena Vaglio Tanet. Istituito con l'obiettivo di andare alle radici della passione per la lettura, promuoverne il valore formativo e culturale, scoprire quali sono le storie più amate dando voce ai bambini e ai ragazzi fra i 6 e i 13 anni, il Premio è nato nel 2016 proprio nell’anno in cui il Premio Strega festeggiava il suo settantesimo anniversario.

Annunciate, inoltre. la prima selezione dei titoli in gara nelle categorie 6+, 8+ e 11+ e la terna finalista della categoria Libro d'esordio, disponibili sul sito www.premiostrega.it Il prossimo appuntamento del Premio Strega Ragazze e Ragazzi si svolgerà venerdì 16 maggio, alle ore 14, all’'Arena Bookstock del Salone Internazionale del Libro di Torino, dove saranno rese note le terne delle categorie di concorso 6+, 8+, 11+ e sarà annunciato il vincitore della categoria Libro d'esordio.