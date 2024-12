Tarquini: “Percepiamo una forte necessità di questo tipo di iniziative nell'attuale momento storico, sociale e culturale”

“L'arte, la poesia e questo tipo di iniziative rappresentano qualcosa di veramente importante dal punto di vista di temi come l'inclusività, l'accettazione. Parlare di queste cose in un momento storico, sociale e culturale come questo è fondamentale.” Ha detto Giovanni Tarquini, presidente del Centro Culturale Laurentum in occasione della cerimonia di consegna dei riconoscimenti della XXXVIII Edizione del Premio Laurentum presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio.