'Tormentati Amori e Fari in Capo al Mondo', presentazione a Roma del nuovo libro di Max Giovagnoli

Una raccolta di 12 racconti che indagano su 12 diverse forme d’amore legate alle storie di 12 avventurosi fari sparsi in capo al mondo

Verrà presentato oggi alle 19, presso la libreria Shell di Roma, il nuovo libro di Max Giovagnoli 'Tormentati Amori e Fari in Capo al Mondo' (Bakemono Lab Edizioni). E' una raccolta di 12 racconti che indagano su 12 diverse forme d’amore legate alle storie di 12 avventurosi fari sparsi in capo al mondo. Dalla Bretagna all’Islanda, dalla Scozia alle Tremiti, dal Madagascar al Maine, dall’Africa al Borneo, i protagonisti delle storie viaggiano in compagnia di Abraham e Coleridge, Hopper e Saffo, Dalla e Shakespeare, Hitchcock e Bradbury, inseguendo il disperato bisogno dell’uomo di amare (e di spingersi) ogni oltre limite.

Per un solo istante o in relazioni che durano una vita intera, le voci dei personaggi si scambiano e tessono una tela, ma ciascuna di esse cerca nel proprio destino una risposta alla medesima domanda: cosa proviamo davvero, cosa c’è di noi in loro, e perché ci si scalda l’anima ogni volta che ci avviciniamo alle torri dei fari che si svitano nella notte, a miglia e miglia dalla costa eppure a un millimetro appena dai nostri cuori.

A dialogare con lo scrittore - massimo esperto italiano di transmedia storytelling, direttore della scuola di Arti Visive dello Ied di Roma e di festival dedicati alle interazioni tra cinema e nuove forme narrative - sarà Leonardo Luccone, critico letterario e direttore dell’agenzia Oblique, con una performance di live painting a cura di Asia Montinaro, autrice delle illustrazioni presenti nel libro.