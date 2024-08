Torna Orme, oltre 70 eventi per il festival dei sentieri

Orme Festival si incammina verso la sua settima edizione e lo fa allungando il suo percorso, passando da un fine settimana a dieci giorni di evento. L’evento si svolgerà a Fai della Paganella (Tn) dal 6 al 15 settembre e sarà un’occasione per far conoscere sempre di più il territorio attraverso una proposta culturale nuova e coinvolgente. 'Dialogo tra uomo e natura'. È questo il filo conduttore scelto per l’edizione 2024 del Festival. Dieci giorni per raccontare il rapporto “uomo e natura” da più punti di vista. Ci si immergerà nella musica e nel teatro camminando, a Fai della Paganella, con una lunga serie di eventi nei luoghi più belli di del paese: spazi aperti e suggestivi che si trasformano per diventare palcoscenici temporanei dove conoscere, condividere, scoprire ed emozionarsi.

Un focus importante sarà quello immersivo nel Parco del Respiro, con attività legate al benessere naturale, al forest bathing, alla cura della mente, del corpo e dello spirito. Durante la settimana, verranno proposti momenti di confronto e approfondimento con chi, nella foresta, cerca una ri-creazione profonda di sé stesso e con chi fa di questo la propria vita professionale. Orme è un progetto dedicato al camminare a passo lento, per scoprire quelle emozioni che spesso rifioriscono proprio quando ci si allontana dalla frenesia della quotidianità. Tanti momenti musicali, il 6 settembre, Davide Locatelli: artista emergente intratterrà i partecipanti con un concerto pop per pianoforte, sabato 7: 'In the mood for love' un sentiero al tramonto tra note d’amore con il quintetto 'Le fil rouge' e poi, alla sera, il protagonista sarà il cantautore e musicista Ron, con il concerto 'Al Centro esatto della Musica'.

Sempre il 6 settembre, questa volta alle 18.30, sarà la volta della presentazione di quello che è diventato un piccolo caso editoriale per il successo ottenuto nel 2024: Storie di padri. Storie di figli (Pesi edizioni), in buona parte ambientato proprio a Fai della Paganella, verrà raccontato proprio da Andrea Polo, autore del libro e grande amante di queste terre. Martedì 9 'Incontro e Musica' con Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz per parlare di arte e sostenibilità. Venerdì 13 Reading musicale con voce e violoncello 'Di luna, stelle e altre meraviglie': un viaggio nel tempo che attraversa lo spazio e la storia per raccontare i misteri, le meraviglie, l’immensità dell’Universo. Sabato 14 sarà la volta di 'Anima': il progetto di realizzazione di un quartetto d’archi in abete bianco dell’Avez del Prinzep, una storia da scoprire con la narrazione e conduzione artistica di Giovanni Costantini. Alla sera il 'Cinepiano', un’esperienza audiovisiva unica nella presentazione di grandi classici del cinema. Al pianoforte, Tony Berchmans, artista internazionale, improvvisa dal vivo la colonna sonora.

Si è pensato a tutta la famiglia con attività che vanno dal teatro stanziale al teatrekking per raccontare le fiabe più conosciute, come Cappuccetto Rosso o Jack e il fagiolo magico, cercando esseri fantastici, giganti e folletti nel Parco del Respiro. Laboratori per imparare a fare lo Strudel, pic-nic per rilassarsi, la Petra box per scoprire i segreti dei muretti a secco con l’associazione Sassi e non solo. Si salirà in Paganella alla scoperta di come si distilla il pino mugo con Fior di Mugo, ad esplorare il percorso le 'Porte sul bosco' parlando dei cambiamenti del clima, progetto realizzato con l’apporto scientifico del climatologo Luca Mercalli.

Rapporto tra uomo e natura anche nella performance di (S)legati: tratta da una storia vera di alpinismo estremo, una storia di sopravvivenza. Ci sarà Yanez Borella, appena tornato da 4 mesi di viaggio col progetto 'Waterhighway', che parlerà di un’altra sua avventura: 'Soul bears', letteralmente orsi dell’anima. Momenti di riflessione sulla relazione tra il benessere generato da un’attenta frequentazione del bosco e la responsabilità e la capacità di 'curare il bosco'. 'Il bosco che cura' è quindi connesso in modo inseparabile alla 'cura del bosco' e alla sua potenziale relazione con il benessere bio-psico-sociale.

Ogni giorno non mancheranno attività di forest bathing al Parco del Respiro, con diversi approfondimenti grazie ai più importanti conoscitori della materia provenienti da tutta Italia: momenti dedicati all’alimentazione con l’esperto Marco Bo, alla medicina tradizionale attraverso lo Shinrin Yoku con Luigi Gatti, esperto di cultura nipponica che incontra Leonardo Paoluzzi, esperto di medicina tradizionale cinese. Inoltre: yoga, meditazione, orienteering metafisico, Nordic Forest Walking, il workshop di camminata scalza con l’esperto Andrea Bianchi.