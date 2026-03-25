'Tortuosi percorsi' di Alessandro D'Amato, venerdì la presentazione a Roma

Un'indagine sugli anni della formazione del celebre antropologo siciliano Giuseppe Cocchiara, in un periodo temporale (1922-1945) caratterizzato da un susseguirsi, a tratti frenetico, di episodi ed eventi che ne forgiarono la personalità e ne instradarono il relativo percorso di studi e di ricerca. A 'raccontare' un importante tassello nella ricostruzione storiografica dell'antropologia italiana, durante il controverso periodo del regime fascista è il libro 'Tortuosi percorsi - Giuseppe Cocchiara negli anni della formazione" di Alessandro D’Amato. Il volume, per Edizioni Museo Pasqualino, sarà presentato venerdì 27 marzo, alle 18, presso la Casa della Memoria e della Storia di Roma (Via San Francesco di Sales 5).

Introdurrà e coordinerà Sonia Marzetti (vicepresidente Fiap Roma e Lazio), dialogheranno con l’autore Mauro Geraci (Università di Messina), Andreas Iacarella (Sapienza - Università di Roma) e Alessandro Portelli (Circolo Gianni Bosio). L’iniziativa sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della FIAP: facebook.com/FIAPItalia.