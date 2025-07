Trenitalia, Giunti e PreSa presentano la collana 'Salute, Pinocchio!'

È stata presentata oggi nel FrecciaLounge della stazione di Roma Termini la collana "Salute, Pinocchio!", un'iniziativa editoriale e sociale realizzata dal network PreSa – Prevenzione e Salute e Giunti Editore, in collaborazione con Trenitalia (Gruppo FS). Si tratta di una serie di manuali a fumetti di educazione sanitaria, pensata per avvicinare in modo divertente ed efficace i più giovani, e non solo.

Il primo volume, dal titolo "Missione Prevenzione", tratta di prevenzione primaria e corretti stili di vita ed è patrocinato dalla Fondazione Medicina Sociale e Innovazione Tecnologica (Mesit) e dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp). Sarà distribuito gratuitamente a bordo dei treni Intercity, brand di Trenitalia, e nei principali FrecciaLounge d’Italia, offrendo un’occasione di lettura educativa a famiglie e bambini in viaggio.

L’iconico burattino Pinocchio è il protagonista di queste storie che parlano di igiene, alimentazione, attività fisica, sonno, cura dell’ambiente e uso consapevole della tecnologia. Con illustrazioni accattivanti e inserti informativi, il volume alterna narrazione illustrata e approfondimenti divulgativi, accompagnati dalla rubrica “La voce del Grillo”, per spiegare con semplicità e rigore scientifico le buone pratiche per crescere in buona salute. In chiusura, giochi e quiz permettono ai lettori, grandi e piccoli, di mettere alla prova quanto appreso, trasformando l’educazione sanitaria in un'esperienza interattiva e stimolante. Una lettura educativa e leggera per bambini, genitori e nonni in viaggio. Un esempio concreto di sinergia tra cultura, sanità e mobilità, con l’obiettivo di portare la promozione della salute fuori dai contesti tradizionali, rendendola accessibile, trasversale e inclusiva.

“Pinocchio è un’eccellenza della letteratura italiana nel mondo. Consapevoli che la prevenzione rappresenta una risorsa fondamentale per la salute dei cittadini e per la sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale, questa collana nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione tra le nuove generazioni - ha detto Marco Trabucco Aurilio, presidente della Fondazione Mesit - Secondo l’Associazione Italiana Editori, i bambini italiani passano in media quattro volte più tempo davanti a uno schermo rispetto a quanto leggono su carta. E, secondo una meta-analisi dell’Università di Valencia su 25 studi e oltre 470.000 partecipanti, la lettura cartacea è da 6 a 8 volte più efficace nel favorire la comprensione del testo. Insieme, questi due dati indicano una perdita di oltre il 70 % del potenziale educativo per i nostri ragazzi. In altre parole, potrebbero imparare più del triplo rispetto a quanto apprendono oggi".

“Come Sanofi siamo costantemente impegnati a migliorare la vita delle persone e a generare una crescita di valore, produrre un impatto positivo per le nostre persone e le comunità che serviamo - ha affermato Marcello Cattani, presidente e amministratore Delegato Sanofi Italia & Malta - Abbiamo scelto di sostenere questo progetto editoriale perché crediamo fermamente che investire nell'educazione alla salute e alla cura di sé attraverso corretti stili di vita sia la base per costruire un futuro più sano per tutta la collettività. Nel nostro Paese, la prevenzione è ancora una sfida culturale, sociale ed economica. Insegnare ai bambini e alle loro famiglie il valore della prevenzione non è solo un impegno ma una necessità per contribuire a un sistema sanitario più sostenibile e una società più consapevole".

“Questo nuovo progetto editoriale concretizza ancora una volta l’impegno di Trenitalia, e di tutto il Gruppo FS, nella salute e nell’inclusione e ci dà l’opportunità di compiere un ulteriore passo verso una cultura basata sulla sensibilizzazione e sulla promozione della prevenzione, fondamentale per uno stile di vita sano - ha dichiarato Mario Alovisi, direttore Marketing & Revenue Management di Trenitalia - Fornire ai bambini strumenti semplici, coinvolgenti e accessibili per avvicinarli all’educazione sanitaria ci consente di trasmettere loro dei messaggi positivi e un approccio consapevole che li accompagnerà nella loro crescita".

Per Antonio D’Avino, presidente nazionale Fimp, "i primi 1000 giorni nella vita di un bambino rappresentano una finestra decisiva per la sua salute futura. È in questo periodo che si pongono le basi per la prevenzione di molte malattie a decorso cronico. In questo senso, il pediatra di famiglia ha un ruolo chiave come guida delle famiglie verso l’adozione di corretti stili di vita e promotore attivo della prevenzione, dalla nutrizione alle vaccinazioni, per tutelare il benessere a 360 gradi del bambino fino all’adolescenza. Il progetto ‘Salute, Pinocchio!’ è un esempio virtuoso di come si possa fare promozione della salute anche verso i più piccoli, in modo accessibile, divertente e scientificamente corretto".