Twombly, Mazzantini: "Con collaborazione virtuosa con aziende come Maire museo produttore di contenuti"

05 febbraio 2026 | 07.51
Redazione Adnkronos
"Questa collaborazione virtuosa consente al museo di essere produttore di contenuti culturali. La pubblicazione ripropone testi storici oramai introvabili e racconta il ruolo centrale di Twombly nella cultura e nel dibattito artistico romano degli anni Cinquanta e Sessanta". Lo ha dichiarato Renata Cristina Mazzantini, direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, in occasione della raccolta di libri "Cy Twombly" dell'artista statunitense Edwin Parker Jr, noto come Cy Twombly, edito da Electa con il sostegno di Maire alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea.

