Violenza su donne, il 25 novembre un concerto di arpa a Roma per dire "basta!"

Il suono dell’arpa per dire stop ad ogni forma di violenza sulle donne. Lunedì 25 novembre - Giornata Internazionale per la Eliminazione della Violenza sulle Donne - alle 11, presso la Biblioteca Arcipelago a Roma (con il patrocinio di Roma Capitale e alla presenza della assessora alla Cultura Maya Vetri), si renderà omaggio ad Alda Merini con un concerto di arpe Essentia Aps e l’Ensemble di arpe e voci Sinetempore Harp Attack, nell’ambito delle iniziative del Progetto Itinerante 'Un’ Àncora per non dire più Ancòra, cambiare accento per cambiare prospettiva'. Un omaggio alla poetessa e un appello attraverso la musica per arginare la violenza contro le donne.

“L’Altra Verità. Diario di una Diversa” è l’opera di Alda Merini scelta per la narrazione musicale che testimonia quanto nella sofferenza l’arte possa essere salvifica e consentire di ritrovare un equilibrio. Le arpiste Giulia Bertinetti, Elisa Malatesti, Monica Molo e Sira Sebastianelli compongono l’Ensemble e propongono dal 2018 una forma di divulgazione per un percorso di costruzione delle coscienze, affinché la violenza contro le donne, in ogni sua forma, dalla più subdola alla più cruenta, sia eliminata. “La ricerca di nuovi canali di comunicazione che travalichino le parole, spesso insufficienti, - spiegano le arpiste - ha condotto alla possibilità di utilizzare la musica e, soprattutto, l’arpa, per veicolare messaggi attraverso le emozioni”.