'Visioni sul set', gli scatti di Giovanni Piperno in mostra a Roma

Il regista e documentarista: "Il cinema non è sogno solo per chi lo guarda, ma talvolta anche per chi lo fa", le foto esposte nella libreria Spazio Sette dal 17 dicembre al 16 febbraio

'Visioni di un aiuto operatore. Fotografie di set tra gli anni '80 e '90' di Giovanni Piperno': questo il titolo della mostra, in programma a Roma, dal 17 dicembre al 16 febbraio 2025, presso la libreria Spazio Sette (Via dei Barbieri 7). Gli scatti di Piperno - colti tra il 1987 e il 1997, quando il regista e documentarista era aiuto operatore in produzioni italiane, internazionali e in pubblicità - catturano momenti di vita sui set cinematografici ma soprattutto restituiscono l'umanità di chi il cinema lo fa. Trentacinque fotografie in bianco e nero, realizzate e stampate dall’autore in quel decennio, dove appaiono tra gli altri, Ben Kingsley, Monica Bellucci, Elliot Gould, Nanni Moretti, Liza Minelli, Ornella Muti, Massimo Troisi. Ma anche tanti uomini e donne che il cinema lo fanno dietro la macchina da presa.

"Ho cercato di cogliere quei momenti di sospensione - spiega Piperno all'Adnkronos - che talvolta accadono nel frenetico lavoro della troupe: i momenti di attesa della luce giusta, delle decisioni del regista, degli effetti speciali, attori all’ultima rifinitura di trucco, il lavoro difficile con gli animali...Se già un set cinematografico ha qualcosa di surreale sempre - sottolinea - nei dieci anni che l’ho frequentato mi sono accorto che c’erano dei momenti visivamente onirici e ho cercato di catturarli. Il cinema insomma non è sogno solo per chi lo guarda, ma talvolta anche per chi lo fa", conclude il regista.

Dopo aver studiato fotografia, nel 1986, all’istituto Europeo di Design e con il fotografo americano della Magnum Leonard Freed, Giovanni Piperno sognava di diventare un fotografo di reportage. Ebbe però l’occasione di conoscere il grande direttore della fotografia Giuseppe Rotunno (che negli anni ha lavorato tra gli altri con Visconti, Fellini, Pietrangeli, De Sica, Monicelli, Houston, Fosse, Nichols, Pollack…) che lo convinse ad entrare nella sua squadra. Comincia così la professione - più tecnica che creativa - di aiuto ed assistente operatore, ma per esprimere la sua passione per il reportage per dieci anni scatta fotografie in bianco e nero sui set dove lavora. Oltre a Rotunno, ha collaborato come aiuto ed assistente operatore con diversi direttori della fotografia, quali Dante Spinotti, Giuseppe Lanci, Franco Lecca, John Seale, Janusz Kaminski e Roger Deakins. Tra il 1987 e il 1997 ha lavorato sui set del cinema d’autore come su quelli di genere, della televisione e delle pubblicità, con i registi: Gianfranco Albano, Giacomo Battiato, Terry Gilliam, Marco Tullio Giordana, Riccardo Milani, Nanni Moretti, Martin Scorsese, Michele Soavi, Monica Vitti, ma anche con un outsider come Nico Cirasola. Fotografando sempre il cinema dal punto di vista di chi lo fa, quando si giravano ancora i film con la pellicola.