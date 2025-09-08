Woody Allen, arriva (a 90 anni) il primo romanzo

Ha un protagonista che per metà gli assomiglia (ebreo, newyorkese, intellettuale) ma per metà no: è Asher Baum, l' 'eroe eponimo' del primo romanzo - che esce alla soglia dei 90 anni - di Woody Allen. 'Che succede a Baum?' - in uscita il prossimo 23 settembre in Italia, pubblicato (come gli ultimi testi e le riedizioni) dalla 'Nave di Teseo', in contemporanea con gli Stati Uniti, è l'ultima sorpresa di un cineasta e scrittre che ha scandito gli ultimi sessant'anni sul grande schermo e fuori. Al centro della storia c'è Baum, giornalista ebreo di mezza età, diventato romanziere e drammaturgo e consumato dall’ansia per qualsiasi cosa. Se i suoi libri filosofici ricevono recensioni tiepide e il suo prestigioso editore newyorkese lo ha scaricato, il suo terzo matrimonio è in crisi: Baum teme che la moglie, laureata ad Harvard, sia stata sedotta da suo fratello minore, bello e vincente, mentre sospetta anche del loro vicino in Connecticut. In più, lo mette molto a disagio il legame che sua moglie ha con il figlio, uno scrittore più affermato di lui. Come se non bastasse, in un attimo di follia ha cercato di baciare una giovane e attraente giornalista durante un’intervista, che lei sta per rendere pubblica.

Roso dalla tensione Baum ha iniziato a parlare da solo, anche perché nel frattempo, però, Baum ha scoperto un segreto esplosivo: e questo rovello - tenerlo per sé, o rivelarlo e mandare all’aria il suo matrimonio - lo divora. Come spiega l'editore il primo romanzo di Woody Allen "è tutto ciò che ci si aspetterebbe da lui, e molto di più. Il ritratto di un intellettuale paralizzato dalle nevrosi sulla futilità e il vuoto della vita; uno sguardo irriverente sui miti dell’editoria newyorkese; soprattutto, una storia divertente, dalla trama serrata e dalla scrittura impeccabile, da uno dei più grandi e versatili talenti cinematografici e letterari americani".