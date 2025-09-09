E' accaduto in Corso Rinascimento. La piccola era sul argine della strada: sembra dovesse attraversare per raggiungere i genitori

Una macchina della Polizia, che stava intervenendo per una rissa con i dispositivi di emergenza accesi, ha urtato una bambina di 7 anni sul margine della strada. E' accaduto in Corso Rinascimento. Sembra che la piccola dovesse attraversare per raggiungere i genitori.

La bambina, immediatamente soccorsa, ha riportato lieve escoriazioni: è stata trasportata al Bambin Gesù. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza in strada.