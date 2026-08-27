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Morta Yayoi Kusama, addio all'avanguardista giapponese regina dei pois: aveva 97 anni

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L'annuncio della sua casa editrice in un comunicato: "Vita straordinaria interamente dedicata alla creazione artistica"

Yayoi Kusama - (Ipa)
Yayoi Kusama - (Ipa)
27 agosto 2026 | 06.58
Ilaria Floris
LETTURA: 2 minuti

L'artista giapponese d'avanguardia Yayoi Kusama, nota come la "Regina dei Pois", è morta all'età di 97 anni. Lo annuncia la sua casa editrice in un comunicato. "Nel corso di una vita straordinaria interamente dedicata alla creazione artistica, Yayoi Kusama ha condotto una carriera acclamata a livello mondiale come artista d'avanguardia pionieristica, la cui pratica creativa ha spaziato tra arti visive, performance, narrativa e poesia", si legge nella nota.

L'artista, nata nel 1929, era famosa in tutto il mondo per i suoi motivi a pois e le sue installazioni immersive. Immediatamente riconoscibile per la sua parrucca rosso acceso e gli audaci abiti a pois, traeva ispirazione dalle allucinazioni che sperimentava fin dall'infanzia. Figura tanto singolare quanto popolare, ha trasformato questo universo mentale in una prolifica produzione artistica che spazia tra pittura, scultura, performance, letteratura e poesia.

Nel 2014, The Art Newspaper ha nominato Kusama l'artista più popolare al mondo. Era anche una delle più quotate, con uno dei suoi dipinti raffiguranti una "rete infinita" venduto all'asta nel 2019 per quasi 8 milioni di dollari. Ma fama e fortuna non intaccarono la sua straordinaria originalità, che una volta attribuì alla "serenità dell'anima" che deriva dal trascorrere del tempo in solitudine. "Il pensiero creativo nasce dalla solitudine... stando da sola di fronte all'arte, sono riuscita a forgiare il mio percorso", ha affermato Kusama. Negli ultimi anni della sua vita ha pubblicato diversi romanzi, mentre le sue mostre continuavano ad attirare folle immense. "Il mio desiderio, dopo la mia morte, è che un futuro eternamente luminoso, la bellezza dell'amore umano e la mia anima vengano tramandati", ha dichiarato Kusama ai giornalisti nel 2017.

"Porteremo avanti l'eredità di Yayoi Kusama e, attraverso l'arte, continueremo a infondere speranza e forza per il futuro alle persone di tutto il mondo", aggiunge il comunicato della sua casa editrice.

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Yayoi Kusama arte regina dei pois avanguardia artistica
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