Nella seduta di mercoledì 28 maggio la Commissione Industria del Senato ha proseguito e concluso l’esame in sede referente del Disegno di legge recante disposizioni in materia di economia dello spazio. Al termine dell’esame la Commissione ha conferito al Relatore Sen. Paroli (FI) il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul contenuto del provvedimento. Ricordiamo che, ad oggi, l’approdo in Aula del Ddl è previsto tra il 1° e il 3 luglio.

