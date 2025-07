Ddl Sicurezza attività subacquee approvato in prima lettura al Senato

In settimana l’esame del Disegno di legge che regolamenta la sicurezza della attività subacquee ha visto una decisa accelerazione, fino ad approdare in Aula del Senato dove è stato approvato in I lettura. Il provvedimento, dunque, ora passa alla Camera per l’esame in II lettura. A seguito dell’approvazione, il Ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci, ha espresso la sua soddisfazione, dichiarando che il provvedimento colma un vuoto formatosi negli ultimi anni: “Si tratta di una delle prime normative in materia adottate dai Paesi dell’Unione europea e comporterà un confronto con la Commissione europea e il Parlamento per la dimensione internazionale che la materia assume”.

Il testo approvato dal Senato