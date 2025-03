Decreto Bollette, al via l’esame in Commissione alla Camera

La Commissione Attività produttive della Camera, in sede referente, ha avviato l’esame in I lettura del DL 19/2025, cosiddetto Decreto Bollette che prevede misure urgenti per il contenimento del costo dell’energia per le famiglie e le imprese. Il provvedimento prevede, come sostegno alle famiglie, il contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con ISEE inferiore a 25 mila euro. Sul lato delle imprese, al fine di ridurre i costi dell’energia, viene previsto l’anticipo al 2025 dello stanziamento di 600 milioni di euro per il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale e ulteriori 600 milioni di euro per agevolazioni su energia elettrica e gas per le PMI. Tra le principali novità, l’azzeramento per sei mesi degli oneri di sistema sulla componente ASOS per le aziende in bassa tensione con potenza superiore a 16,5 kW. Infine, viene prevista la possibilità di nuove misure di sostegno per famiglie e microimprese mediante eventuale maggior gettito Iva derivante dall’aumento del prezzo del gas.

Link al sito camera: DL Bollette