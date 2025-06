Decreto Sicurezza, ok definitivo del Senato

Approvato definitivamente il Decreto Sicurezza bis (Dl 48/2025), in II lettura, in Aula del Senato, con 109 voti a favore e 69 contrari. L’ultima settimana di lavori al Senato è stata particolarmente turbolenta. Martedì 3 giugno era stato avviato l’esame in sede referente in Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia con l’illustrazione del contenuto dei vari articoli del provvedimento e la successiva presentazione di 131 emendamenti e due ordini del giorno. Nella medesima giornata, il Presidente Balboni (FDI) aveva riferito in Aula riguardo l’orientamento da parte della maggioranza di non riuscire a concludere l’esame in sede referente presso le Commissioni riunite. Di conseguenza, il testo è passato in Aula del Senato senza l’analisi delle proposte emendative, non senza critiche da parte di alcuni Senatori delle opposizioni. Nel corso dell’esame in Aula sono state respinte le questioni pregiudiziali di AVS, IV, M5S, PD. Al termine della discussione è intervenuto il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che ha posto la questione di fiducia del Dl in oggetto senza emendamenti né articoli aggiuntivi. Approvazione arrivata nella seduta di mercoledì 4 giugno, scatenando la protesta di diversi Senatori PD, M5S e AVS che hanno, tra l’altro, messo in scena un sit-in in Aula.

Link alla scheda del Decreto.