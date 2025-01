Difesa Cibernetica. Audizione del Ministro Crosetto

Nel quadro dell’indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica avviata dalla Commissione Difesa della Camera l’8 novembre 2023, ha svolto un’audizione il Ministro della Difesa Guido Crosetto. L’indagine sul tema è stata avviata dalla Commissione al fine di comprendere al meglio le diverse sfaccettature di questa nuova minaccia asimmetrica e di acquisire il parere di autorevoli soggetti del mondo accademico e delle istituzioni in merito alle più adeguate forme di difesa. Il Ministro, oltre a spiegare le varie minacce e alcuni attacchi cyber subiti, ha evidenziato quanto sia necessario investire nella deterrenza cibernetica per la sicurezza del Paese, anche attraverso la cooperazione e la prevenzione collettiva nonché attraverso una strategia nazionale per la cibersicurezza. Il Ministro ha altresì evidenziato come nell’ombrello difensivo della cybersicurezza ricadano indirettamente anche le industrie della difesa.

Per rivedere l’audizione: Difesa cibernetica. Audizione Ministro Crosetto (video)