Dl Flussi, emendamenti approvati e respinti

La Commissione Affari Costituzionali, nelle sedute del 18, 19 e 20 novembre, ha proseguito l’esame in sede referente del Dl Flussi concludendo l’analisi degli emendamenti presentati. In sintesi, tra gli emendamenti approvati, quello sul cambio di competenza per le convalide dei trattenimenti nei Centri di permanenza e rimpatrio per i migranti (Cpr), che quindi passa dalle sezioni specializzate dei tribunali civili alle Corti d’appello. Via libera, inoltre, anche sul giro di vite in materia di ricongiungimenti dei familiari degli stranieri che si trasferiscono in Italia, a seguito dell’approvazione di due emendamenti presentati dalla Lega su tale argomento. Nello specifico, i richiedenti dovranno risiedere in Italia da almeno due anni consecutivi e non più per un anno come in precedenza. Inoltre, è stato implementato anche il requisito abitativo, fondamentale per il ricongiungimento, che potrà essere rilasciato solo dopo verifiche sul numero degli occupanti e dello stato igienico-sanitario dell’alloggio. L’esame del Dl Flussi è proseguito anche in sede consultiva in Commissione Affari Esteri dove è stata approvata la proposta di parere favorevole espressa dal relatore, On. Coin (Lega) e in Commissione Bilancio, dove, dopo i chiarimenti forniti dalla Sottosegretaria per l’Economia e le Finanze Sandra Savino, la relatrice On. Frassini (Lega) ha formulato proposta di parere favorevole con diverse osservazioni, proposta che è stata, infine, approvata dalla Commissione. Infine, l’esame è proseguito e concluso anche in Commissione Politiche dell’Unione europea che ha approvato la proposta di parere favorevole formulata dal relatore On. Giordano (FDI). L’approdo in aula è previsto per lunedì 25 novembre, il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti lo stesso giorno alle ore 10. La Commissione Affari Costituzionali ha conferito alla relatrice On. Kelany (FDI) il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in oggetto come modificato dalle proposte emendative approvate, nonostante il parere negativo dei Gruppi di opposizione PD, AVS, M5S in quanto a loro avviso il provvedimento denota una pessima gestione del fenomeno migratorio.

Link all’iter del provvedimento: https://shorturl.at/4dpn7