Economia dello spazio, approvato il DDL alla Camera

L’Aula della Camera ha proseguito in settimana l’esame in I lettura del Disegno di legge recante disposizioni in materia di economia dello spazio fino a giungere, nella seduta di giovedì, all’approvazione in Aula della Camera. Il provvedimento ora passa all’esame del Senato. Nella seduta di lunedì si è svolta la discussione generale con l’illustrazione del provvedimento da parte del relatore On. Mascaretti (FDI), il quale ha ricordato che il provvedimento ha come obiettivo di colmare il vuoto normativo nazionale in materia di attività spaziali, promuovere l’industria italiana del settore e l’innovazione tecnologica e consentendo l’accesso dei privati a questo settore. I punti fondamentali del testo riguardano infatti le disposizioni in materia di esercizio delle attività spaziali, prevedendo l’obbligo di ottenere specifiche autorizzazioni e di rispettare i requisiti necessari. Il ddl introduce un nuovo strumento di pianificazione di durata quinquennale, denominato Piano nazionale per l’economia dello spazio, che istituisce un fondo specifico, conferisce allo Stato il compito di

promuovere attività per la crescita economica nello spazio e punta a favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese ma anche delle start up innovative. Inoltre, il disegno di legge allinea l’ordinamento nazionale agli obblighi internazionali, tra cui quelli legati al Trattato dello spazio.

