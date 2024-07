A settembre prende il via la seconda edizione di Cilento Tastes

Prende forma la seconda edizione di Cilento Tastes, l’evento nato per dar voce al “brand Cilento” con i suoi piccoli artigiani del gusto. L'appuntamento è sempre al NEXT "Nuova Esposizione Ex Tabacchificio, questa volta a settembre dal 27 al 29 con l’obiettivo di promuovere le piccole economie locali, come volano per il turismo, esaltando le unicità culturali e territoriali. Le iscrizioni sono ancora aperte fino al raggiungimento delle 100 eccellenze che meglio rappresentano il territorio e che contemplano: chef, esponenti della pizza cilentana, aziende di formaggi, miele, legumi, pasta, conserve e naturalmente i vini cilentani. Insomma, chiunque contribuisca a diffondere la gastronomia cilentana valorizzando i prodotti artigianali e gli antichi mestieri. Cilento Tastes ha il supporto di enti e organizzazioni come il patrocinio della Regione Campania, Provincia di Salerno, Unione dei comuni Pastum AltoCilento, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Museo della Dieta Mediterranea e Città di Capaccio Paestum. A tal proposito il Francesco Alfieri, sindaco di Capaccio-Paestum commenta: “Condividiamo la visione di Cilento Tastes che si propone di presentare il Cilento come un'unità coerente e distintiva, un vero e proprio marchio che racchiude prodotti agroalimentari, artigianali e manufatti, insieme a elementi intangibili come servizi, informazioni, cultura, storia, saperi e tradizioni”.

Riflettori accesi sui prodotti più rappresentativi del Cilento, con masterclass, laboratori per grandi e piccini, cooking show, approfondimenti sui salumi cilentani, sull’olio extravergine di oliva Cilento dop, sui vini Dop e Igp del territorio, sui formaggi, in primis la Mozzarella di Bufala Campana DOP, pasta, miele e tanto altro con l’intervento di associazioni che promuovono la cultura gastronomica come Oleum “Assaggiatori Olio d'Oliva”, Onaf “Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio, Onas “Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi, e Consorzio Vita Salernum Vitae con la “Cantina Cilento” una selezione delle migliori espressioni vitivinicole del territorio. A tal proposito Mario Mazzitelli vicepresidente del consorzio, commenta:” Il Cilento possiede una biodiversità unica al mondo, una zona vocata per il vino grazie al suo territorio, un susseguirsi di dorsali montuose e un ricco reticolo idrografico, terreni di natura alluvionale caratterizzati dal flysch cilentano, una particolare stratificazione della terra ‘rossa’ con la pietra, ricchi di marne calcaree, che conferiscono ai vini una straordinaria mineralità e freschezza”.

Solo 100 saranno gli artigiani del gusto, dunque, riuniti da "Cilentox100" organizzazione ETS nata per supportare gli associati con azioni d’internazionalizzazione e comunicazione, dove Cilento Tastes fa da volano. Presenti all’appello: Giovanna Voria ambasciatrice della dieta mediterranea nel mondo e responsabile del recupero di legumi autoctoni come il cece di Cicerale, Rosa Pepe con la cesta della biodiveristà, progetto che mira a diffondere prodotti e servizi che condividono un modello comune di sviluppo sostenibile per il territorio, Cristian Santomauro, ambasciatore della dieta mediterranea e volto dell’ammaccata cilentana, Storie di Pane, un progetto che pone al centro dell’ attività il pane e il forno a legna e “Zero Glutine” con un intero menu gluten free. E ancora Angelo Iannuzzi con la mozzarella nella mortella, Caseificio del Prete, Torteria Ventieri, Menaica-L’antica Arte del gusto,, Natali prodotti cilentani, Azienda Agricola Scairato, Taverna Mast'Emilio, Roadaggio, La Contadina, Cilentum Pizza, Il Mile di Ro&lu di Rispoli Paola, Azienda Agricola Zoccoli, Azienda Agricola Maurici di Tomasino Arianna, Sorelle Trotta, macelleria Lucietta, Oleificio Serra Marina, Pastai Cilentani, Birra Skim, Sanza Sapori e dintorni, Azienda Agricola Barone, Il Vecchio

Frantoio - Stella Cilento, Masaniello Tourist e la campagnola, Azienda Agricola Maurano, Pizzeria Biga, Carmine Torre Gelato, Prisco Liquori, La Scienza Nuova Pasta, Mandriano, Il Lavoratoio , Salumi terre del sud, Oasi degli Alburni, Caseificio P&P, l’ammaccata, MillantaDolcezze, Associazione circolo teatrale Castelluccio, Tenuta Martino di Martino franco, Azienda Agricola Manzi, La Dispensa, Casa Iuorio, Note Dolci, Amaro delle Monache.

Riconferme ma anche tante novità per questa seconda edizione: come DaZero, ambasciatore della pizza cilentana, un ambizioso progetto che da Vallo della Lucania fino a Milano, Firenze, Bologna, Torino, ha “esportato” le eccellenze del Cilento proponendo un prodotto buono e sano, capace di valorizzare le produzioni locali e il lavoro artigianale; presenta all’evento una novità: “Neve Gelati e Torte” progetto legato al mondo del gelato. All'evento partecipa anche Hera nei Campi, un progetto d'avanguardia del riso in Italia. Il direttore commerciale Giampaolo Iacomino commenta con entusiasmo: "La Piana del Sele è stata storicamente una regione rinomata per la coltivazione di un riso così pregiato da essere servito persino a corte. Oggi, il riso è tornato nel Sud Italia, grazie all’adozione di tecniche innovative ed ecosostenibili. La famiglia Bifulco ha intrapreso un progetto tecnologico d'avanguardia per riportare in vita uno degli alimenti principali della Campania nel 1500. Questa visione oggi è diventata realtà con la creazione di una filiera agricola d'eccellenza: i Risicoltori del Sud.”

Tra le aziende che supporteranno l’evento: Acqua Santo Stefano l’acqua della fonte incontaminata del Parco Nazionale del Cilento e Valle di Diano, nasce in una zona carsica, a 700 metri sul livello del mare, tra boschi di lecci e frassini e un ricchissimo bacino idrogeologico. Il brand Alter Eco con i suoi prodotti a “ImpattoZero” plastic free. Caffè Borbone azienda attenta al territorio, alla comunità e all’ambiente. La SaCar Forni che produce e commercializza attrezzature professionali nella ristorazione, pasticceria e prodotti da forno, una realtà di riferimento nel settore horeca. L’evento sarà raccontato in live da Radio Punto Zero attraverso il programma “Cilento, Ti Sento” format ideato per Cilento Tastes, con interviste agli artigiani del gusto e seguito sui social da QCore.