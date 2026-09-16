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Oggi il Cdm abolisce il bollo auto e moto. Meloni: "Via una delle tasse più odiate dagli italiani"

La misura riguarda circa 14 milioni e mezzo di veicoli, oltre il 70% del parco macchine in circolazione. Vale per i veicoli di piccola e media potenza, oltre che per i motocicli

Traffico auto - (Fotogramma/Ipa)
Traffico auto - (Fotogramma/Ipa)
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16 settembre 2026 | 13.40
Fabio Paluccio
LETTURA: 1 minuti

Oggi il Consiglio dei Ministri abolirà il bollo auto e moto. "Il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani" commenta la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, nel Consiglio dei ministri di oggi, mercoledì 16 settembre, arriverà l'ok all'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione - viene spiegato - vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione.

La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. L’intervento, spiegano le stesse fonti, "punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani".

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