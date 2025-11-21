Agricoltura, Candelori (Lidl Italia): "Privilegiamo i prodotti italiani"

"Attenzione al territorio e ai suoi valori, a partire da etica e sostenibilità, con l'obiettivo di aprire da qui al 2030 una cinquantina di punti vendita l'anno, tutti pronti a ospitare gli avocado siciliani". A dichiararlo Marcello Candelori, direttore acquisti di Lidl Italia, durante la conferenza stampa organizzata da Lidl Italia a Giarre, nel Catanese, durante la quale sono stati presentati i risultati ottenuti dall'introduzione dell'avocado italiano nel proprio assortimento di frutta e verdura grazie alla sinergia con Filiera Agricola Italiana e Coldiretti.