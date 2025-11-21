Agricoltura, Marangon (Fai): "L'Italia è diventata grande con le zone vocate"

"Perché puntiamo sulle zone vocate? Perché nelle zone vocate un prodotto cresce normalmente e non ha bisogno dell'apporto dell'uomo e della chimica". Così Maurizio Marangon, responsabile nazionale di Filiera Agricola Italiana, durante la conferenza stampa organizzata da Lidl Italia a Giarre, nel Catanese, durante la quale sono stati presentati i risultati ottenuti dall'introduzione dell'avocado italiano nel proprio assortimento di frutta e verdura grazie alla sinergia con Filiera Agricola Italiana e Coldiretti.